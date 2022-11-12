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3 часа назад

Россиянам рассказали, чем опасно утепление квартиры изнутри

Москва24

Утеплять жилье изнутри не запрещено, однако нужно быть особо внимательными к материалам и технологиям, предупредила ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

Россиянам рассказали, чем опасно утепление квартиры изнутри
Фото: M24.ruM24.ru

"Важна и экологическая безопасность – в материалах не должно быть вредных веществ, которые будут испаряться во время эксплуатации квартиры. Утепление не должно провоцировать рост грибка и плесени", – приводит ее слова агентство "Прайм".

В некоторых случаях, продолжила юрист, утепление может привести к уменьшению площади квартиры, что повлечет за собой необходимость внесения изменений в технические и юридические документы жилплощади.

В вопросе утепления квартиры Иващенко посоветовала обратить внимание на оконные проемы. Согласно данным из "Методических указаний по проведению энергоресурсаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве", отметила она, потери тепла через оконные проемы в 4–6 раз выше, чем через стены.

В этой связи специалист рекомендовала установить двойной или тройной пакет стекла, а также разместить дополнительный слой, отражающий инфракрасное излучение.

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