Синичкин день: чем можно кормить птиц зимой?

Последние несколько лет 12 ноября в России проходит экологический праздник Синичкин день или, по-другому, День зимующих птиц. Его утвердили по инициативе Союза охраны птиц РФ. В честь праздника Ivbg вместе с биологом Павлом Глазковым рассказывают, чем можно кормить птиц в зимний период, а также обозначают важные в процессе моменты.

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Откуда взялось название праздника?

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Согласно народным приметам, именно к этому дню синицы, предчувствуя приближающиеся холода, перебирались из леса поближе к людям и ждали от них помощи.

«В народе была такая поговорка: «Подкорми птиц зимою, послужат тебе весною». Наши предки бережно относились к подкормки птиц зимой, потому что таким образом люди помогают таким образом выжить им в период холодов. Известно, что до 90% птиц погибают именно зимой. А пернатые, как известно, не только услаждают наш взгляд своей красотой, ласкают наши уши пением, но и, прежде всего, они уничтожают вредителей. Именно поэтому наши предки с трепетом относились к выживаемости птиц зимой, чтобы весной они помогли бороться с вредителями», — рассказал ivbg.ru Павел Глазков.

Что характерно для Синичкиного дня?

В этот день россияне, в том числе и жители Ленобласти, готовятся к встрече с птицами, которые остаются на зимовку на территории страны. В 47 регионе, по словам биолога, среди зимних гостей можно встретить на кормушках в городах: синиц — хохлатую (Гренадерка), усатую, длиннохвостую, лазоревку и еще несколько видов, домового и полевого воробьев, зеленушек — «потрясающая птичка с преобладанием зеленого цвета», поползней, дятлов, снегирей, свиристелей, дроздов, рябинников, чечеток, чижей, щеглов.

«В деревнях к перечисленным птицам еще можно добавить соек и сорок», — отметил собеседник редакции.

Для них принято заготавливать подкормку, чтобы пернатые друзья смогли благополучно пережить зимнюю пору.

Почему нужно кормить птиц зимой?

«Очень важный момент — когда начинать кормить птиц. Это очень важно, потому что через нашу Ленинградскую область проходит крупнейший в Европе миграционный путь птиц. Называется Беломоро-балтийский. Он проходит даже через Санкт-Петербург. По нему пролетают десятки миллионов птиц. Если начать подкармливать птиц раньше положенного срока, то мы можем искусственно подзадержать птиц, которым дорога была на юг. Они могут остаться и не перезимовать. Поэтому в нашем регионе рано кормить птиц ни в коем случае нельзя».

Как объяснил биолог, «не зря Синичкин день отмечается именно 12 ноября». С этого числа можно начинать кормить пернатых гостей, «но в зависимости от погоды». Рекомендуется начинать подкормку зимних птиц, когда температура ночью опускает до минус 10 градусов, а днем составляет примерно минус пять «или выпадает снежный покров».

«На вопрос: «Стоит кормить птиц или не стоит». Ответ — однозначно стоит. Таким образом мы помогаем птицам перезимовать — это во-первых. Во-вторых — это уникальная возможность экологического образования и просвещения и для школьников, и для детей, внуков. Представляете, можно наблюдать за птицами, которые прилетают на вашу кормушку. Определять видовой состав. А у нас несколько десятков видов птиц зимуют. Это возможность наблюдения и изучения природы».

Чем подкармливать пернатых в зимний период?

Идеальный вариант для кормежки птиц зимой — это семечки, а именно — семена подсолнечника. Можно заранее заготовить семена от арбуза и дыни. Семена лопуха очень любят птицы, а также калину и рябину. Их кормят пшеном, но лучше заполнять кормушки просо. Но птицы едят злаки не очень охотно.

«Лучше, конечно, семена подсолнечника. И очень хорошая подкормка, особенно зимой, прямо идеально-универсальная — это несоленое сало».

Биолог отметил, что лучше покупать свиную козу с прослойкой сала. Ее следует поместить на проволоку или веревку и закрепить таким образом, чтобы кожа была обращена к столу дерева, а сало наружу. Птицам, в таком случае, «удобно садиться и склевывать».

«Еще важный момент — если вы начинаете кормить, останавливаться нельзя. Потому что птицы уже рассчитывают на вас, на подкормку. Особенно это опасно зимой, когда птица летит из леса к вам во двор, рассчитывает силы, прилетает, а еды нет. На дворе минус двадцать. У птиц очень быстро происходит обмен веществ. Птица может погибнуть. Поэтому, если начали кормить, постоянно нужно досыпать корм.»

Весной, по словам Павла Глазкова, стоит перестать кормить пернатых. Это связано с тем, что начинает очередной период миграции птиц. Их лучше не приручать, поэтому «корм только в зимний период».

Что нельзя давать птицам?

«Нельзя кормить соленым и копченым салом, прогоркшими или заплесневелыми семенами. Семена обязательно должны быть свежими. Нежелательно кормить ржаным хлебом, а крошками белого хлеба можно. А ржаным нельзя, потому что там очень много дрожжей. Он может начать бродить и вызвать гибель птицы. Часто появляется информация, что нельзя кормить уток белым хлебом. Можно. Главное, чтобы он не был черствым или заплесневелым. Если кормим уток, то бросаем на берег, не в воду. Их не надо кормить впрок. Если вы накидали много хлеба, а утки наелись и ушли, его начинают подъедать крысы. Таким образом мы способствуем размножению крыс».

Почему не стоит кормить голубей и ворон?

«Чем больше мы кормим этих птиц, тем активнее они размножаются, особенно в городских условиях. Голубей у нас больше, чем предостаточно. Голуби передают десятки заболеваний, опасных для человека, в том числе и сальмонеллез, птичий грипп, орнитоз. Голуби могу размножать от трех до четырех раз в год, поэтому, чем активнее мы их кормим, тем быстрее они размножаются».