Ветеринар рассказал о вреде частой смены кормов для животных

Ветеринарный врач Алексей Князьков рассказал, что частая смена брендов кормов может навредить здоровью питомца и привести к коликам, аллергии и гастриту, поэтому, найдя подходящую марку, не стоит с нее переходить на что-то другое. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: M24.ru M24.ru

"Если вы нашли оптимальный корм, который подходит вашему питомцу (хорошая поедаемость, отсутствие рвоты, диареи, зуда, небольшой объем стула) не стоит искать что-то другое, так как частая смена питания может привести к развитию катарального гастрита, гастродуоденита, колита, пищевой аллергии", – считает Князьков.

Специалист уточнил, что и сухой, и влажный рацион имеют свои плюсы и минусы. Так, форма и текстура гранул сухого корма очищает зубы от налета и массирует десны, что является его преимуществом. При этом он содержит больше крахмала и клетчатки, что особенно важно для питомцев с лишним весом.