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1 час назад

Россиянам назвали способы обезопасить дачный участок от краж зимой

Lenta.ru

Чтобы обезопасить дачу от краж зимой, необходимо с осторожностью выбирать людей для работы на участке и избегать найма непроверенных строителей по объявлению, предупредил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев. Основные правила безопасности он назвал россиянам в беседе с радио Sputnik.

Россиянам назвали способы обезопасить дачный участок от краж зимой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, в зоне повышенного риска оказаться ограбленными являются люди, которые не скрывают своего материального благополучия и при этом часто приглашают на дачный участок незнакомых людей или нанимают работников по объявлению. Среди таких строителей иногда попадаются те, кто не столько работает, сколько смотрит, где и что плохо лежит, потому отказ от этого способа найма людей существенно снизит вероятность стать жертвой воров.

Также риск взлома и проникновения повышается, если хозяин дачи не проживает на территории участка круглый год, а сама территория поселка не охраняется. Хорошие дома без признаков жизни легко привлекают воров. Специалист рекомендовал даже зимой наведываться на дачу или нанимать знакомых работников, чтобы они расчищали дорожки, присматривали за имуществом. Отпугнут злоумышленников освещение и порядок на территории участка.

Ранее ландшафтный дизайнер и автор книг по садоводству Ольга Воронова рассказала дачникам, какие две вещи необходимо успеть сделать до наступления морозов. Специалистка посоветовала обязательно срезать многолетние цветы и обвязать деревья от мышей.

Дом и сад,Ольга Воронова,Федор Мезенцев,
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