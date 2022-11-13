Архитектор назвал худшие интерьерные сочетания

«Тяжелые шторы и декоративные колонны тоже являются не лучшим дизайнерским сочетанием. Такой интерьер выглядит нарочито показным и слишком бутафорным. В данном случае следует отказаться от одного из элементов. Еще не рекомендую вешать массивные люстры при низких потолках», — добавил Осипов.