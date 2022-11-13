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1 час назад

Кинолог рассказал, какую собаку надо заводить новичкам

РИА "ФедералПресс"

Кинолог Владимир Голубев объяснил, что новичкам подойдут породы с дружелюбным характером, крепким здоровьем и высокой обучаемостью. Так появление первой собаки в семье пройдет успешно.

Кинолог рассказал, какую собаку надо заводить новичкам
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Нужно выбирать для себя такую породу, чтобы адаптация животного к новым условиям не принесла неприятных ощущений ни собаке, ни хозяину», – отмечает специалист.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев говорит, что хорошим вариантом будет пудель, так как эта собака чрезвычайно дружелюбна, не агрессивна и умна, а значит, и дрессировать ее будет несложно.

Также эксперт выделил кинг-чарльз-спаниелей и русских цветных болонок. Спаниели обладают нежным и ласковым характером. Эта собака создана для того, чтобы быть компаньоном человеку. Русская болонка тоже выделяется уравновешенным характером, отсутствием неврозов и спокойным нравом. Она будет любить своего хозяина всю жизнь, сообщает «ФАН». Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Петербурге продлят программу бесплатной кастрации бездомных животных. Об этом сообщили сотрудники управления ветеринарии города.

Дом и сад,Владимир Голубев,
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