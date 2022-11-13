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18 минут назад

Чем пахнут кошачьи пятки

Катя Кобышева

Любители кошек готовы целовать своих питомцев везде и всюду. Но доводилось ли вам нюхать кошачьи пяточки? "Рамблер" рассказывает, чем могут пахнуть самые кожаные кошачьи места.

Чем пахнут кошачьи пятки
Фото: UnsplashUnsplash

Кошки невероятно тактильные животные, с ними можно как угодно лечь или сесть и кошка всегда примет самое удобное для нее положение прямо на вас или рядом. И если кошка будет чрезвычайно благосклонна, то вам повезет не только поцеловать ее, но и даже понюхать пятки.

Если попросить владельцев кошек описать, чем же пахнут пятки их любимых животных, разнообразие ответов вас поразит: карамелью, молоком, сыром, жеваным ковром, опилками.

У кошки, которая только что вышла из туалета, лапки будут пахнуть наполнителем, который вы используете, поэтому дождитесь, когда кошка совершит все необходимые гигиенические процедуры. Идеально момент понюхать кошачьи лапки - сразу после сна. Но дождитесь, когда кошка проснется сама, вряд ли ей понравится, если вы ее внезапно разбудите.

Зачем манул встает на хвостик лапками

Очень часто запах зависит от того, какой у кошки корм. Кстати подушечки - единственное место, которое у кошки потеет. Так что в жару, наверное, не стоит принюхиваться даже к кошачьим лапкам.

Что еще нельзя делать с котами:

  • играть в "злую руку", иначе вы рискуете постоянно терпеть нападения кошек на ваши руки;
  • тискать и требовать внимания, когда кошка занята своими делами или спит;
  • разрешать игры с нитками или пряжей, луше уберите подальше, иначе кошка может запутаться и повредить лапы или вовсе задохнуться;
  • кормить по первому требованию, некоторые кошки совершенно не знают меру, вы рискуете раскормить ее до ожирения.

Ранее мы писали, что дятел может сделать с деревом.

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