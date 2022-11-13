Чем пахнут кошачьи пятки

Любители кошек готовы целовать своих питомцев везде и всюду. Но доводилось ли вам нюхать кошачьи пяточки? "Рамблер" рассказывает, чем могут пахнуть самые кожаные кошачьи места.

Фото: Unsplash Unsplash

Кошки невероятно тактильные животные, с ними можно как угодно лечь или сесть и кошка всегда примет самое удобное для нее положение прямо на вас или рядом. И если кошка будет чрезвычайно благосклонна, то вам повезет не только поцеловать ее, но и даже понюхать пятки.

Если попросить владельцев кошек описать, чем же пахнут пятки их любимых животных, разнообразие ответов вас поразит: карамелью, молоком, сыром, жеваным ковром, опилками.

У кошки, которая только что вышла из туалета, лапки будут пахнуть наполнителем, который вы используете, поэтому дождитесь, когда кошка совершит все необходимые гигиенические процедуры. Идеально момент понюхать кошачьи лапки - сразу после сна. Но дождитесь, когда кошка проснется сама, вряд ли ей понравится, если вы ее внезапно разбудите.

Очень часто запах зависит от того, какой у кошки корм. Кстати подушечки - единственное место, которое у кошки потеет. Так что в жару, наверное, не стоит принюхиваться даже к кошачьим лапкам.

Что еще нельзя делать с котами:

играть в "злую руку", иначе вы рискуете постоянно терпеть нападения кошек на ваши руки;

тискать и требовать внимания, когда кошка занята своими делами или спит;

разрешать игры с нитками или пряжей, луше уберите подальше, иначе кошка может запутаться и повредить лапы или вовсе задохнуться;

кормить по первому требованию, некоторые кошки совершенно не знают меру, вы рискуете раскормить ее до ожирения.