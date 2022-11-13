Чем пахнут кошачьи пятки

Любители кошек готовы целовать своих питомцев везде и всюду. Но доводилось ли вам нюхать кошачьи пяточки? "Рамблер" рассказывает, чем могут пахнуть самые кожаные кошачьи места.
Кошки невероятно тактильные животные, с ними можно как угодно лечь или сесть и кошка всегда примет самое удобное для нее положение прямо на вас или рядом. И если кошка будет чрезвычайно благосклонна, то вам повезет не только поцеловать ее, но и даже понюхать пятки.
Если попросить владельцев кошек описать, чем же пахнут пятки их любимых животных, разнообразие ответов вас поразит: карамелью, молоком, сыром, жеваным ковром, опилками.
У кошки, которая только что вышла из туалета, лапки будут пахнуть наполнителем, который вы используете, поэтому дождитесь, когда кошка совершит все необходимые гигиенические процедуры. Идеально момент понюхать кошачьи лапки - сразу после сна. Но дождитесь, когда кошка проснется сама, вряд ли ей понравится, если вы ее внезапно разбудите.
Очень часто запах зависит от того, какой у кошки корм. Кстати подушечки - единственное место, которое у кошки потеет. Так что в жару, наверное, не стоит принюхиваться даже к кошачьим лапкам.
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