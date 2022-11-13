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2 часа назад

Эти четыре прибора нужно всегда отсоединять от сети после использования

Ferra.ru

Для работы большинства современных приборов нужна электроэнергия. Однако некоторые устройства тратят её так много, что лучшим решением будет отключать их после того, как вы ими воспользовались. Всего подобных приборов четыре.

Эти четыре прибора нужно всегда отсоединять от сети после использования
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если вы хотите сэкономить на электричестве, то следите за тем, чтобы эти приборы всегда отсоединялись от сети после их использования.

Электрический водонагреватель

Если вы часто бываете в командировках, то оставляет его включенным точно не стоит. К тому же в современных водонагревателях есть функция автонагрева. А это значит, что электричество будет тратиться впустую, если температура воды станет ниже необходимой.

ТВ-приставка

Не важно, смотрите ли вы телевизор в тот или иной момент, но если такая приставка подключена к сети, то она в любом случае будет работать. Поэтому когда выключаете телевизор, не забывайте отключить и приставку от сети.

Мультиварка

Этот прибор оснащён функцией автосохранения тепла. Другими словами, даже если вы отсоедините мультиварку от сети, то пища в ней не остынет быстро. Кроме того, постоянно подключенная к сети мультиварка прослужит меньше, чем могла бы, так как это ускоряет её износ.

Кондиционер

Он в целом тратит довольно много энергии, но это ещё не всё. Когда вы не отключаете его от сети, он всё время продолжает потреблять энергию, а из-за этого сокращается срок службы кондиционера и впустую тратится электричество.

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