В чем особенность настенных стиральных машин

Настенные стиральные машинки стали появляться на рынке совсем недавно. При этом в Азии, например, они уже сейчас довольно популярны. Так в чём же их особенности?
Настенные стиральные машины отличаются от стандартных моделей по нескольким параметрам. Это система навесной установки, а также габариты. Из этого вытекают несколько преимуществ настенных «стиралок».
Это компактность, удобная высота установки, низкий расход электричества, современный дизайн, множество функций, тихая работа.
Но и минусов у подобного устройства немало. Так, постирать за один раз много белья в такой машинке не получится, заказать её можно лишь из-за границы, а установить её правильно довольно сложно. К тому же устанавливается они на несущую стену, а не на гипсокартон. Наконец, стоят подобные стиральные машины дорого, тяжело их будет и отремонтировать.
Кому стоит приобретать подобные стиральные машины? По мнению пользователя iXBT.com, людям, которые проживают в довольно небольших квартирах одни.