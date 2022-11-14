В чем особенность настенных стиральных машин

Настенные стиральные машинки стали появляться на рынке совсем недавно. При этом в Азии, например, они уже сейчас довольно популярны. Так в чём же их особенности?

Но и минусов у подобного устройства немало. Так, постирать за один раз много белья в такой машинке не получится, заказать её можно лишь из-за границы, а установить её правильно довольно сложно. К тому же устанавливается они на несущую стену, а не на гипсокартон. Наконец, стоят подобные стиральные машины дорого, тяжело их будет и отремонтировать.