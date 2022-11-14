Как создать футуристический дизайн интерьер

Об этом WomanHit.ru рассказывает дизайнер свободного пространства, архитектор и концепт-мейкер Александ Осипов.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Когда мы думаем о футуристическом дизайне интерьера, в памяти всегда всплывают научно-фантастические фильмы, которые приковывают нас к экранам. Это интригующе и в то же время пугающе!

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Футуризм — это современная форма дизайна, в которой больше металла, длинных динамичных линий и монохроматического дизайна, который предполагает функциональность и удобство, но, возможно, в ущерб ощущению домашнего уюта.

Примечательно, что этот ультрасовременный и высокотехнологичный стиль с каждым днем становится популярным в каждом жанре искусства — живописи, скульптуре, керамике, дизайне интерьера, театре, литературе, музыке и архитектуре.

Футуристический дизайн интерьера подойдет тем, кто жить не может без высоких технологий, обожает гаджеты и приспособления, которые делают быт комфортным. Если вы устали от классических форм и традиционного, привычного оформления дома, хотите идти в ногу со временем, и, возможно, даже опережать время, этот стиль — то, что нужно.

Футуризм — это для тех, кто обожает научную фантастику и с детства мечтал пожить на космическом корабле. Футуристический дизайн основан на достижениях научно-технического прогресса, в котором сочетаются минимализм и оригинальность, комфорт и новаторство.

Яркая составляющая футуристического интерьера — ассиметричные стены. Еще одно смелое решение — округлые дверные и оконные проёмы. Основные отделочные материалы — бетон, стекло, металл и пластик.

Футуристический дизайн интерьера помогает превратить в декор некоторые функционально-необходимые детали, такие как трубы, краны. Футуризм предполагает нейтрально-холодную цветовую гамму: черно-белая палитра в оформлении квартиры, с цветовыми акцентами.

Мягкая мебель — часто сочетание металла и кожи. Может, как с плавными и округлыми формами, или строгими прямоугольными, с подчёркнуто чёткими линиями.

Часть футуристического интерьера — столики и шкафы из стекла и металла. В этом направлении интерьера особое внимание уделяется освещению, которое должно быть продуманным, стильным и регулируемым.

Предпочтение стоит отдать светодиодным модулям, встроенным в мебель, пол, потолок, стены. Модульная система поможет подсветить нужные участки, расставить акценты и самостоятельно решить, какой фрагмент помещения выделить, а какой приглушить.

Декор в этом стиле более чем сдержан: пара стилистически выдержанных картин или черно-белых фотографий — это всё, чем придется довольствоваться поклонникам стиля. Штор, покрывал и пледов, рюшечек и салфеточек желательно избегать, если вы мечтаете о футуристическом интерьере.