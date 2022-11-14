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1 час назад

Почему нельзя оставлять на ночь белье в стиральной машинке

WomanHit.ru

Забывчивость может привести к испорченной одежде и даже головной боли.

Почему нельзя оставлять на ночь белье в стиральной машинке
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Стирать с помощью автоматической машинки так просто: заложить белье, засыпать порошок и забыть. Многие слишком трепетно следуют этому алгоритму, забывая в барабане чистые вещи на несколько часов, а то и на всю ночь. Хотя в большинстве инструкций к стиральным машинам написано, что так поступать точно не стоит. И на это есть несколько очень весомых причин.

Первая и, пожалуй, самая распространенная — оставленные влажные вещи в закрытом пространстве всего через пару часов начинают «сквашиваться», издавая крайне неприятный запах. Он остается не только на одежде, но и внутри барабана. Устранить этот аромат потом очень сложно. Поэтому старайтесь вынимать влажное белье, как только машинка закончила стирку.

Если же вы забыли белье и оставили его в машинке на ночь, не пытайтесь вытащить его и надеяться, что запах уйдет во время сушки: он сохранится до следующей стирки. Лучше, не открывая машинку, запустите еще один цикл на температуре от 60 до 90 градусов.

Еще одна важная причина не забывать белье в стиральной машине — риск испортить одежду. При такой влажности на вещах могут появиться светлые разводы или даже большие пятна. К тому же, на забытых вещах распространяются бактерии, которые портят ткань и могут повредить одежду. Чтобы этого избежать, стоит еще постирать забытые вещи, а затем развесить их так, чтобы на одежду попадали солнечные лучи: они избавят от остатков запаха и бактерий.

Немного о приметах

Если не забывать белье в стиральной машинке, совет совершенно практический, то стирать ночью не рекомендуют народные приметы. Считается, что вещи, которые постирали или развесили сушить на ночь, набираются «сумеречной» энергии и приведут к головной боли, когда человек их наденет. Поэтому стирку наши предки затевали рано утром, чтобы за день белье успело просохнуть.

Дом и сад,ПРЕДОК,
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