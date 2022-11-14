Какие овощи можно выращивать зимой на подоконнике

Многие садоводы не только засаживают овощами огороды, но и заставляют горшками весь подоконник на зиму. Есть овощи, способные пережить в квартире не один сезон, об этом рассказал председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
«Если создать посаженным в горшках овощам примерно такие условия, как на их исторической родине, они смогут пережить зиму и плодоносить еще несколько лет», – пишет «Пятый канал».
Такие посадки особенно любят те, у кого нет дачи. Да и вообще домашнее садоводство имеет много плюсов.
«Дома ты видишь помидоры утром и вечером. Это замечательно, это радует. И, кстати, в городе помидоры практически не болеют фитофторой. На балконе растения хорошо продуваются ветром», – рассказал Туманов.
Если у вас утепленный балкон, то можно смело оставлять растения в горшках и ухаживать за ними. В частности, в таких условиях, хорошо будет расти перец. Таким образом он сможет жить до 4 лет. Также на балконе можно выращивать помидоры, огурцы, редис, морковь, сельдерей и даже клубнику и землянику. Еще на подоконнике можно разместить небольшие хвойные деревья.
Начинающие садоводы часто сталкиваются с тем, что не могут подобрать правильную емкость для растений. Важно купить такой горшок, чтобы корням было куда расти. Также важно не забывать о поливе и подкормке. Еще балконные растения подвержены вредителям.
«Когда работают батареи центрального отопления, очень сухо. И поэтому с помидорами проблемы. Они могут поражаться клещиками, которые как раз любят тепло и сухой воздух. И чаще всего именно паутинный клещик съедает наши помидоры», – отметил Андрей Туманов.
Высаживать рассаду нужно в конце зимы. Как правило, в конце февраля уже можно сажать перец, детерминантные томаты. Чтобы правильно выбрать день для посадки, нужно изучить сорта растений. Сажать овощи позже указанного срока не стоит, так как им может не хватить времени для созревания.