Какие овощи можно выращивать зимой на подоконнике

Многие садоводы не только засаживают овощами огороды, но и заставляют горшками весь подоконник на зиму. Есть овощи, способные пережить в квартире не один сезон, об этом рассказал председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

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«Если создать посаженным в горшках овощам примерно такие условия, как на их исторической родине, они смогут пережить зиму и плодоносить еще несколько лет», – пишет «Пятый канал».

Какие растения переживут зиму на подоконнике

Такие посадки особенно любят те, у кого нет дачи. Да и вообще домашнее садоводство имеет много плюсов.

«Дома ты видишь помидоры утром и вечером. Это замечательно, это радует. И, кстати, в городе помидоры практически не болеют фитофторой. На балконе растения хорошо продуваются ветром», – рассказал Туманов.

Если у вас утепленный балкон, то можно смело оставлять растения в горшках и ухаживать за ними. В частности, в таких условиях, хорошо будет расти перец. Таким образом он сможет жить до 4 лет. Также на балконе можно выращивать помидоры, огурцы, редис, морковь, сельдерей и даже клубнику и землянику. Еще на подоконнике можно разместить небольшие хвойные деревья.

Сложности в выращивании растений дома

Начинающие садоводы часто сталкиваются с тем, что не могут подобрать правильную емкость для растений. Важно купить такой горшок, чтобы корням было куда расти. Также важно не забывать о поливе и подкормке. Еще балконные растения подвержены вредителям.

«Когда работают батареи центрального отопления, очень сухо. И поэтому с помидорами проблемы. Они могут поражаться клещиками, которые как раз любят тепло и сухой воздух. И чаще всего именно паутинный клещик съедает наши помидоры», – отметил Андрей Туманов.

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