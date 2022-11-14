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2 часа назад

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Мира Маркина

Неприятный запах в холодильнике — частая проблема, от которой очень просто избавиться. Как? Рассказываем в материале "Рамблера".

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике
Фото: unsplash.comunsplash.com

Для начала устраните причину проблемы. Скорее всего, она кроется в неправильном хранении продуктов. Возможно, у чего-то в вашем холодильнике истек срок годности.

Если запах не едкий, не достаточно сильный и неприятный, избавиться от него помогут адсорбенты. В магазинах есть уже готовые средства для поглощения запахов. Но есть и натуральные абсорбенты:

  1. Насыпьте в чашку или оставьте на полке целую упаковку соды, сахара или соли. Меняйте их не реже одного раза в месяц.
  2. Хорошо избавляет от запахов ржаной хлеб. Положите в холодильник пару ломтиков и меняйте их каждые два дня. Только ни в коем случае не употребляйте их в пищу после.
  3. Также с запахами борются лимоны и апельсины. Разрежьте цитрусовые и положите на тарелке на полку.

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Если же запах очень сильный и перечисленные средства не помогают, холодильник придется тщательно вымыть. Для этого приготовьте раствор из уксуса: 1 столовая ложка уксуса на стакан воды. Протрите им холодильник и оставьте его открытым на несколько часов.

Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту, а в крайнем случае — нашатырный спирт. В последнем случае обязательно используйте маску и перчатки. Сделайте раствор: 1 столовая ложка нашатырного спирта на 1 литр воды. Протрите все полки и ящики холодильника, промойте его простой водой и затем оставьте его открытым на 5 часов.

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