Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Неприятный запах в холодильнике — частая проблема, от которой очень просто избавиться. Как? Рассказываем в материале "Рамблера".
Для начала устраните причину проблемы. Скорее всего, она кроется в неправильном хранении продуктов. Возможно, у чего-то в вашем холодильнике истек срок годности.
Если запах не едкий, не достаточно сильный и неприятный, избавиться от него помогут адсорбенты. В магазинах есть уже готовые средства для поглощения запахов. Но есть и натуральные абсорбенты:
Если же запах очень сильный и перечисленные средства не помогают, холодильник придется тщательно вымыть. Для этого приготовьте раствор из уксуса: 1 столовая ложка уксуса на стакан воды. Протрите им холодильник и оставьте его открытым на несколько часов.
Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту, а в крайнем случае — нашатырный спирт. В последнем случае обязательно используйте маску и перчатки. Сделайте раствор: 1 столовая ложка нашатырного спирта на 1 литр воды. Протрите все полки и ящики холодильника, промойте его простой водой и затем оставьте его открытым на 5 часов.