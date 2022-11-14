Мишуру покупай, елку наряжай: как сэкономить на елочных игрушках

На полках столичных магазинов и ярмарках начали продавать новогодние украшения. Декоратор Дарья Васильева рассказала «Вечерней Москве», какие елочные игрушки в тренде и как сэкономить на праздничной атрибутике.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Мода на новогодние украшения меняется каждый год: например, в прошлом многие стремились нарядить свою елку яркими, красочными игрушками в карнавальной тематике. В этом году тренд на нейтральные тона: бежевый, голубой, лавандовый, фисташковый. Причудливыми формами украшений больше никого не удивишь.

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Лучше выбирать игрушки классические, например, шары, звезды, треугольники, выдержанные в единой цветовой гамме. Не стоит забывать разбавлять их золотом и серебром. Это будет выглядеть эстетично. Отдельного внимания заслуживают винтажные игрушки. Многие стремятся купить их в антикварных магазинах, на интернет-платформах, чтобы добавить изюминку своему новогоднему дереву. Наибольшей популярностью у москвичей сейчас пользуются советские игрушки 1960–1970-х годов в виде сказочных персонажей и животных.

Зимой и летом одним цветом

Последние несколько лет в тренде искусственные елки из ПВХ. Они считаются более удобным и экономичным вариантом. Сейчас в магазинах представлен большой ассортимент. Классический вариант — зеленый. Однако для разнообразия можно купить синюю, красную или розовую ель. Искусственная елка высотой 180 сантиметров стоит 6999 рублей, но из-за новогоднего ажиотажа цена может вырасти до 10 тысяч

Золотой ключик

Еще одно модное в этом году елочное украшение — золотой ключик, напоминающий хорошо знакомую сказку о Буратино. Игрушки со сказочными мотивами особенно нравятся детям. Сейчас такое украшение стоит 50 рублей, но чуть подорожает до 70.

Лети, пташка

Добавить шарма вашей елке поможет украшение в виде птицы — благодаря красивым перьям пичуги с блестками елка заиграет новыми красками. Стоит комплект из двух таких птичек 256 рублей, а ближе к празднику подорожает до 300 рублей.

Кролик на удачу

2023-й — год Кролика. Считается, что, если окружить себя фигурками в виде этого зверька, следующий год пройдет плодотворно и удачно. Елочная игрушка в виде кролика будет стоить 99 рублей, но к праздникам он подорожает до 149 рублей.

В едином стиле

Елочные игрушки выгоднее всего покупать в наборе. Так вы не только сэкономите, но и соберете композицию в едином стиле. Комплект из трех однотонных елочных украшений «Шишка» сейчас стоит 160 рублей.

Снежный шар

Стильное украшение для елки, которое сразу привлечет внимание за счет переливающихся частичек внутри шара. Покупать такие игрушки лучше в комплекте. Сейчас стоимость двух штук — 299 рублей, но к середине декабря цена может подняться до 449 рублей.

Символы праздника

Символы года постоянно меняются, но вот Дед Мороз и Снегурочка всегда будут ассоциироваться с этим волшебным праздником. Цена комплекта из двух таких фигурок — 199 рублей.

Добавь огонька

Светодиодная гирлянда создаст праздничное настроение и уют в доме. В магазинах можно найти много моделей с разными режимами подсветки. Стоит такое украшение сейчас 599 рублей за 16,5 метра. Кстати, дизайнеры рекомендуют не убирать гирлянды после праздников.

Сундучок с желанием

Хороший способ удивить гостей — это повесить на новогоднюю елку игрушку в виду сундука, внутри которого спрятаны пожелания на следующий год. Сейчас один такой сундук стоит 199 рублей.

Экзотические звери

В прошлом году наблюдался тренд на елочные игрушки в виде животных. И эти игрушки в моде и сейчас. Например, эффектным украшением новогодней елки станет игрушка в виде красного пеликана. Сейчас она стоит 239 рублей, однако совсем скоро может подорожать до 275 рублей.

Мишуры побольше

Традиционное украшение каждого Нового года. Мишура всегда нарасхват. В этом году в тренде крупные пушистые украшения матовых оттенков. Сейчас она стоит 159 рублей за 2,5 метра.

Сокольники приглашают

В парке «Сокольники» (пр-д Сокольнического Круга, 9) традиционно открыл свои двери музей «Фабрика елочных игрушек». В нем можно увидеть необычные украшения: от новогодних шаров с автографами до игрушек-реликвий, посетить мастер-класс по изготовлению игрушки, а также узнать об истории празднования Нового года. Интересно, что комнаты музея отличаются праздничным антуражем и переход из одного зала в другой напоминает путешествие. До конца этого месяца стоимость экскурсии составляет 300 рублей в будние дни и 500 рублей — в выходные.

Своими руками

Сделать красивую и стильную елочную игрушку собственными руками не так уж сложно — для этого достаточно иметь под рукой всего несколько вещей: компакт-диск; прозрачный елочный шар;суперклей.