5 цветов, которые нельзя использовать в интерьере

Эти оттенки увеличивают апатию и тревожность, вызывают ссоры и разлад в семье.

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Психологи и дизайнеры единодушны во мнении — цвет интерьера влияет не только на настроение, но и на физическое, а также ментальное здоровье. О том, что оттенок стен, мебели, посуды и постельного белья может подарить спокойствие или вызвать тревогу и апатию.

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Поэтому этих цветов в интерьере стоит избегать: некоторые даже считают, что они могут привлечь несчастья.

Красный

Этот яркий оттенок для кого-то ассоциируется с жизнерадостностью, энергией, любовью. Но, с точки зрения психологов, красный — весьма агрессивный цвет, который не лучшим образом влияет на настроение. Если этого тона в интерьере слишком много, у жителей квартиры могут начаться приступы паники, агрессии, а через несколько часов в помещении на них будет накатывать апатия и усталость.

Красные стены могут привести к ссорам в семье и срывам, это связано с нервным переутомлением, которое вызывает слишком насыщенный цвет в интерьере.

Желтый

Этот цвет выглядит солнечным и легким, но, если верить приметам, он привлекает в семью неверность и ревность. И это легко объясняется психологами: желтый активно действует на нервную систему, заставляя постоянно находить в тревожном состоянии.

При этом этот оттенок, использованный в качестве акцентов, помогает легче просыпаться, чувствовать себя жизнерадостнее, бодрее и счастливее.

Коричневый

Это один из самых популярных цветов в интерьере, но психологи считают, что монохромный коричневый не лучшим образом действует на нервную систему. Он вызывает чувство одиночества и растерянности, но, если разбавить коричневый более яркими или нежными оттенками, он превращается в отличный антидепрессант, успокаивающий и снижающий тревожность.

Серый

Еще один популярный, благодаря нейтральности, оттенок. Серый цвет ассоциируется с мрачным душевным состоянием, депрессией, печалью. А эзотерики считают, что этот тон притягивает несчастья. Серый станет отличной основой для интерьера, если разбавить его яркими оттенками или пастельными аксессуарами. В этом случае цвет станет успокаивающим и вселяющим уверенность.

Синий