5 декоративных кустарников для зимовки в контейнере

Зимостойкие многолетники в ландшафтном дизайне – это, прежде всего, кустарники или хвойные миниатюрного размера, которые можно разместить где угодно: поставить на самом участке, во дворе или на террасе и крыльце. Вот пять вариантов для беспроблемной красоты!

Фото: АГРОXXI АГРОXXI

Эрика

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Эрика травянистая (Erica carnea) - низкорослый вечнозеленый кустарничек с мелкими цветками в форме колокольчиков розового, лилового, багрового или белого цвета идеально подходит для контейнеров, поскольку ему необходим отличный дренаж. Сорт, который цветет раньше остальных, это «Декабрьский красный», другие популярные сорта в ландшафтном дизайне – Спрингвуд Вайт и Спрингвуд Пинк.

Эрика вырастает до 20-30 см, цветет в зависимости от погоды со второй половины февраля до половины мая, побеги тонкие, листья игольчатые. После завершения цветения проводят подрезку.

Эрика хорошо чувствует себя на солнце и в тени, предпочитает слегка кислый почвы, но в целом неприхотлива к грунту, если обеспечен дренаж. В крупный контейнер можно уместить много саженцев через 30 см между ними, получится прекрасный эффект. Места между растениями засыпают измельченной корой для декора. На зиму достаточно прикрыть легким материалом (ветки хвойных, искусственная ткань и так далее).

Грушанка

Гаультерия лежачая или ползучая (Gaultheria procumbens) больше известна как грушанка за то, что листья при растирании выделяют аромат груши. Это очень выносливое растение принадлежит к семейству черничных, в природе любит лиственные леса с кислой почвой и умеренной тенью, поэтому при выращивании в контейнере постарайтесь подобрать аналогичные условия.

К зиме глянцево-зеленая листва становится красновато-бронзовой. Это, вместе с ярко-красными ягодами, делают грушанку отличным низкорослым контейнерным растением. Растет очень медленно, поэтому не нужно беспокоиться о частой пересадке. Если грядут суровые холода, контейнер можно укрыть лапником или мешковиной, брезентом.

Китайский лоропеталум

Карликовый китайский лоропеталум сорта «Рубиновый», называемый на родине «деревцем шелковых лент» из-за своих бархромчатых цветков и невероятной привлекательности, безусловно, добавляет ярких красок в любой ландшафт. Каждый апрель ярко-розовые гроздья бахромчатых цветов появляются как по волшебству.

Рубиновый лоропеталум - это вечнозеленый кустарник из семейства гамамелиса, у которого весной появляются гроздья бахромчатых розовых цветов и рубиново-красные молодые побеги, которые к осени темнеют до темно-бордового цвета. Любит влажные, кислые, хорошо дренированные почвы на полном солнце или в полутени. Лоропеталум не особенно привередлив в уходе, если не считать регулярного еженедельного полива в летнюю жару, но контейнер следует защищать от зимних ветров и вымораживания.

Карликовая шаровидная сосна Мопс

Если вы ищете хвойное контейнерное растение, то это популярное карликовое хвойное дерево с темно-зелеными иголками и густыми ветвями — хороший выбор. Особенности сосны сорта Мопс в том, что она с течением времени становится шире, нежели выше.