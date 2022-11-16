Эксперт объяснил, почему опасно оставлять зарядку в розетке

Оставляя зарядное устройство включенным в розетку, многие даже не задумываются о том, причиной каких бед это привычное действие может стать. О них “Ленте.ру” рассказал кандидат физико-математических наук Максим Назаренко.
Бытовая сеть может быть нестабильна. И скачки напряжения способны вывести из строя ваше зарядное устройство, предупредил эксперт. Чаще всего они возникают в непогоду. Потому в грозу или сильный ветер физик рекомендовал обесточить все электроприборы во избежание поломок.
Наибольшая опасность скрыта в неисправных зарядных устройствах. В целом они защищены от самопроизвольного возгорания. И все же эксперт посоветовал заменить провод или вилку зарядного устройства, если они сильно нагреваются во время зарядки. Ведь небольшая статистика по пожарам из-за этого предмета все-таки существует.
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