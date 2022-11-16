5 стыдных признаков, выдающих плохую хозяйку

Многие хозяйки не уделяют внимания этим мелочам, из-за чего дом выглядит неопрятным даже после многочасовой уборки. Подробнее о том, какие детали нельзя упускать из виду, чтобы квартира сияла чистотой – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Зеркала

Мытье зеркал занимает не более 20 минут, но многие о них забывают. Оттого на стекле остаются отпечатки пальцев, брызги и другие разводы.

Сантехника

Налет на сантехнике визуально загрязняет квартиру, даже если в остальном у вас полный порядок. Лучше всего после каждого использования протирать сантехнику бумажным полотенцем – тогда налет не будет скапливаться, и все будет выглядеть в разы опрятнее.

Обувь

Десяток пар обуви в прихожей визуально засоряет пространство. Лучше складывать туфли, ботинки и кроссовки в обувницу или в шкаф. При необходимости несколько самых "носибельных" пар можно оставить в прихожей.

Кухонные полотенца

Дырявые полотенца или полотенца с пятнами не добавляют блеска кухне. Стирайте их своевременно и не бойтесь выкидывать, если изделия пришли в негодность.

Комнатные растения