5 стыдных признаков, выдающих плохую хозяйку

Многие хозяйки не уделяют внимания этим мелочам, из-за чего дом выглядит неопрятным даже после многочасовой уборки. Подробнее о том, какие детали нельзя упускать из виду, чтобы квартира сияла чистотой – в материале "Рамблера".
Мытье зеркал занимает не более 20 минут, но многие о них забывают. Оттого на стекле остаются отпечатки пальцев, брызги и другие разводы.
Налет на сантехнике визуально загрязняет квартиру, даже если в остальном у вас полный порядок. Лучше всего после каждого использования протирать сантехнику бумажным полотенцем – тогда налет не будет скапливаться, и все будет выглядеть в разы опрятнее.
Десяток пар обуви в прихожей визуально засоряет пространство. Лучше складывать туфли, ботинки и кроссовки в обувницу или в шкаф. При необходимости несколько самых "носибельных" пар можно оставить в прихожей.
Дырявые полотенца или полотенца с пятнами не добавляют блеска кухне. Стирайте их своевременно и не бойтесь выкидывать, если изделия пришли в негодность.
Растения могут оживить даже самый непритязательный интерьер, но только в том случае, если за ними ухаживают. Пожелтевшие листья и засохшие стебли явно не идут на пользу домашней атмосфере.