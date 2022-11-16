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4 часа назад

Физик Назаренко призвал не оставлять в розетке неисправное зарядное устройство из-за риска возгорания

FBM.ru

Если регулярно оставлять зарядное устройство в розетке, особенно в случае его неисправности, то появляется вероятность воспламенения розетки. Соответствующей информацией поделился с изданием «Лента.ру», специалист Максим Назаренко.

Физик призвал не оставлять в розетке неисправную зарядку
Фото: FBM.ruFBM.ru

Физик обратил внимание на то, что в бытовой сети имеет место нестабильность. Скачки напряжения, которые происходят довольно часто, выводят из строя зарядное устройство, так как оно не имеет дополнительной защиты от скачкообразного напряжения.

Зачастую перепады сети происходят при порыве ветра или в ходе грозы, поэтому в период непогоды все устройства следует отключать от розеток.

Помимо этого, регулярно включенное зарядное устройство образует магнитное поле, которое оказывает негативное влияние на здоровье человека. Для зарядки мобильного гаджета ночью следует использовать розетки, которые находятся подальше от кровати.

Назаренко подчеркнул, что необходимо обращать внимание на целостность зарядного устройства. Например, если кабель сильно нагревается, то необходимо приобрести новую зарядку.

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