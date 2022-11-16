Как избавиться от мокриц в квартире

Мокрицы – весьма неприятные представители ракообразных. Это насекомое маленькое, однако очень быстро передвигается благодаря семи парам лап. Тело мокрицы длинное и узкое и бывает разных цветов – от бурого до белого. Мокрицы совершенно не представляют никакой опасности для человека, однако при этом вряд ли найдется хозяйка, которая обрадовалась бы их появлению в своем доме. И это несмотря на то, что мокрицы не жалят, не кусают, не портят мебель и не являются переносчиками инфекций. Они могут навредить разве что комнатным растениям.