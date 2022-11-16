Как избавиться от мокриц в квартире

Мокрицы – весьма неприятные представители ракообразных. Это насекомое маленькое, однако очень быстро передвигается благодаря семи парам лап. Тело мокрицы длинное и узкое и бывает разных цветов – от бурого до белого. Мокрицы совершенно не представляют никакой опасности для человека, однако при этом вряд ли найдется хозяйка, которая обрадовалась бы их появлению в своем доме. И это несмотря на то, что мокрицы не жалят, не кусают, не портят мебель и не являются переносчиками инфекций. Они могут навредить разве что комнатным растениям.
Чтобы избавиться от этих насекомых, стоит понимать, какие условия являются для них комфортными. В первую очередь, появлению мокриц в доме способствуют отсутствие света, влажность, пища. А питаются они преимущественно влажной бумагой, пылью, мелким мусором, частичками кожи, семенами.
- В первую очередь важно обеспечить отсутствие условий, способствующих распространению мокриц. Для этого первостепенной задачей будет добиться нужного микроклимата в ванной и санузле – не допускать сохранения повышенной влажности. Не закрывайте двери в эти помещения постоянно и проветривайте квартиру чаще. Также важно уделить особое внимание уборке – протирайте полы минимум раз в неделю. Эффективнее будет делать это со специальным моющим средством. Все эти меры можно отнести и к мерам профилактики появления ракообразных насекомых.
- Избавьтесь от старых полотенец, тряпок, губок и ковриков. После использования раковины или ванны протирайте поверхности и полы, если на них попала вода.
- Если от мокриц уже удалось избавиться, однако они появились вновь, позаботьтесь о том, чтобы исключить возможность их повторного возвращения – заделайте все щели и трещины герметиком, а в вентиляцию установите более мелкую сетку.
- Одним из самых распространенных народных средств борьбы с этим насекомым является приготовление раствора из нескольких ингредиентов: табака, красного перца и соли. Можно смешать все и рассыпать вдоль стен санузла или ванной комнаты, или же использовать любое из них отдельно.
- Также хорошим способом является обработать помещение борной кислотой. Вы можете рассыпать ее или же приготовить из нее раствор, смешав одну чайную ложку кислоты с половиной литра воды.
- Самый простой, но тоже эффективный способ – опрыскать стены и полы уксусом.
- Если вы не являетесь приверженцем народных методов, то воспользуйтесь специализированной бытовой химией – в магазинах представлен широкий ассортимент средств, упрощающих борьбу с нежелательными насекомыми.
В особенно запущенных случаях и в тех, когда все остальные методы уже опробованы, обратитесь вместе с соседями в службу дезинсекции. Если дом не слишком старый, шансов на устранение проблемы на долгий срок довольно много.