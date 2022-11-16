Как правильно хранить демисезонную одежду зимой

В столицу пришла метеорологическая зима. Настало время убрать в долгий ящик осеннюю одежду и аксессуары. А заодно подготовить к носке пуховики, шубы, пальто и сапоги. Как эффективно перебрать гардероб к сезону «Вечерней Москве» рассказала эксперт по домоводству Наталья Бажутина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Нам бывает трудно определиться, что убрать с глаз долой до весны. Я рекомендую такое правило: на хранение отправляем все, что не греет: платки и шарфы из тонких тканей, перчатки и обувь без утеплителя. При минусовой температуре эти вещи вряд ли пригодятся. Но есть небольшой шанс, что капризная московская зима преподнесет сюрприз — затяжную оттепель. Поэтому осеннюю одежду и аксессуары мы убираем, но так, чтобы в нужный момент достать их легко, не раскапывая горы скарба, — говорит эксперт.

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Полезно будет обзавестись:

– прозрачными коробками для обуви (от 740 рублей за комплект из 10 штук в интернет-магазинах);

– контейнерами со множеством отделений (от 500 рублей за штуку).

Одежду из шерсти и шелка лучше хранить в хорошо вентилируемых коробках, эти ткани не должны «задыхаться», приобретая неприятный запах. Перед закладкой не забудьте все постирать, вывести пятна. Застарелые загрязнения — например от жира или вина — удалять всегда труднее, чем свежие.

Полезные шарики

Хозяйки жалуются: пуховики после стирки часто имеют неприглядный вид. Наполнитель сбивается в комки и «сползает» вниз, к подолу. Чтобы избежать неприятностей, придерживайтесь этих советов:

– стирайте пуховик отдельно от других вещей в теплой, 40-градусной воде и отжимайте несильно — на 400 оборотах;

– используйте специальные мячики. По одному мячику кладем в карманы одежды, еще два — прямо в барабан машинки. В интернет-магазинах набор из 4 мячиков стоит от 175 до 400 рублей.

Аккуратнее с пальто

С демисезонными пальто лучше не экспериментировать и в машинке не стирать. Запрет на стирку указан и в маркировке изделия. Хотя современные «бюджетные» производители часто пренебрегают маркировкой. Если на пальто есть лоснящиеся места и другие загрязнения, надо сдать вещь в химчистку (средняя цена по Москве около 1500 рублей). Хранятся пальто только в висячем виде — чтобы не помялись. Глажка пальто — отдельное искусство.

Трикотаж — трубочкой

Чтобы сэкономить место, вещи из плотного трикотажа сворачиваем в рулончики и прислоняем друг к другу вертикально. Изделия из тонкого трикотажа складываем стопками.

Сухость и защита от моли

Перед укладкой — особенно в вакуумные пакеты — вещи нужно не только постирать, но и хорошенько высушить, чтобы к весне они не приобрели неприятного затхлого запаха. К изделиям из натуральных тканей положите веточку лаванды от моли.

Стираем шубу

Мех «чебурашки», несколько сезонов не выходящий из моды, крайне неприхотливый материал. По сути дела, это синтетика, которую вполне можно перед началом сезона постирать в машинке — в режиме для деликатных тканей, однако отжим лучше отключить: искусственный мех легко мнется, а разгладить его будет проблематично

Волшебная упаковка

Если вам жалко тратить деньги на прозрачные пластиковые контейнеры, организовать пространство в шкафу помогут обычные коробки из-под обуви. В них можно хранить не только обувь, но и белье, аксессуары. Чтобы не перепутать, где что находится, к коробкам приклеиваются «напоминалки» с описью содержимого.

Правильные вешалки

Для зимнего гардероба — толстых свитеров, платьев, брюк, юбок из плотной ткани — не годятся «хлипкие» плечики. Например, из проволоки. Чтобы одежда не соскальзывала, выбираем прочные плечики из бархата, ткани, с силиконовой поверхностью. Все вешалки должны быть примерно одинаковой формы и размера.

Платья по пакетам

Что вам точно не пригодится, так это платья из ситца, муслина и прочих легких тканей — их сезон подошел к концу. Эти вещи можно быстро упаковать в вакуумные пакеты и сложить «блинами» на самую дальнюю полку. Такие пакеты стоят от 120 рублей за штуку.

Сложить идеально

Чтобы одежду — рубашки, футболки, поло, водолазки — разместить в шкафу красиво, пригодится специальный «органайзер для складывания» — специальный пластиковый трафарет (стоит около 400 рублей на маркетплейсах), который поможет сложить одежду идеальными стопочками. Выбирая такой органайзер, обратите внимание на размер — он варьируется точно так же, как и размер одежды.

Кроссовки: чистим

Кроссовки — обувь внесезонная. Но в конце осени и им пора «отдохнуть». Перед тем как отправить кроссовки в кладовку, их следует привести в порядок: почистить, обработать антибактериальным составом. Кроссовки из текстиля можно постирать в машинке.

Обувная косметика

Водоотталкивающий аэрозоль — самая важная вещь в зимнем арсенале москвича. Этот спрей защитит обувь не только от воды, но и от прочих уличных напастей — соли, слякоти, пыли, реагентов (цена — 200–250 рублей на маркетплейсах). Кожаную обувь необходимо регулярно протирать защитным кремом.

Крем лучше выбирать самый качественный (от 300 рублей за тюбик), поскольку от бюджетной косметики в заломах образуются белесые бороздки. Замшевую обувь (и одежду тоже) полезно регулярно подновлять соответствующей краской (около 400 рублей).

Ни единой складочки

После почти полугода летнего «отпуска» теплые вещи — куртки, пуховики, пальто — часто имеют помятый вид. Особенно если хранились в вакуумных пакетах. Чтобы вещь «распрямилась», ей можно дать несколько дней отвисеться на балконе. А можно — прокрутить в машинке в режиме «полоскание и отжим », только отжим поставить на минимальную мощность. А потом высушить в горизонтальном положении. Все заломы и «мертвые» складки как рукой снимет.

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