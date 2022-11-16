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1 час назад

Вот как ионизатор воздуха дома может вам навредить

Ferra.ru

Сам по себе ионизатор призван насыщать воздух полезными элементами. Но при определённых условиях он может оказаться вредным для организма. Вот что вам нужно знать об этом устройстве.

Вот как ионизатор воздуха дома может вам навредить
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Современные ионизаторы перешли в современные дома из медицинских учреждений. Более того, в больницах у медиков есть чёткий регламент и они соблюдают различные требования безопасности при работе с этими приборами. Это уже говорит о том, что ионизатор - не такой уж простой и безобидный прибор.

Если описывать работу ионизатора совсем просто, то он насыщает воздух частицами с отрицательным зарядом. Эти ионы оказывают положительное влияние на воздух, так как снижают действие радиации, уничтожают болезнетворные бактерии. Но если эти частицы попадают на влагу, пыль или на поверхность комнаты, то они превращаются во вредные.

Поскольку после работы ионизатора все вредные бактерии уничтожаются, то всё пространство становится отличной средой для распространения новых бактерий. Поэтому если, например, в помещении находится больной человек, то инфекция ещё быстрее распространится по воздуху. А у самого больного заболевание будет развиваться ещё быстрее.

Из других вредных эффектов ионизатора - выделение в больших количествах озона. Это вещество снижает иммунитет человека, ухудшает его самочувствие в целом, уничтожает в организме полезные бактерии.

Дом и сад,
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