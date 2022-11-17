Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
2 часа назад

Как ухаживать за декабристом, когда он цветет

Катя Кобышева

У шлюмбергер, а именно так звучит официальное название этого цветка, масса поклонников в России. У некоторых он, кстати, уже вовсю зацвел, а у других пока только набирает бутоны. "Рамблер" рассказывает, как правильно ухаживать за декабристом в период активного цветения.

Как ухаживать за декабристом, когда он цветет
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

В отличие от других цветов, у которых в холодное время года начинается период покоя, декабрист растет и цветет с конца осени и до середины весны. Начало цветения и его продолжительность будет зависеть от сорта растения. Но не только. Чтобы цветок пышно и долго цвел, ему нужно создать правильные условия.

Период покоя

Озаботиться этим нужно еще в октябре. Если в этом году уже не успели, будете знать, что делать в следующем. За месяц до начала цветения декабристу нужно обеспечить покой:

  • сокращаем полив, ориентируйтесь на состояние листьев, если они покажутся вам немного вялыми и не такими упругими, значит можно полить,
  • черный чай вместо воды, но только не заваривайте его слишком крепко,
  • осень стоит вынести цветок на балкон и не заносить вплоть до заморозков, оптимальная температура от 10 до 18 градусов, кратковременное понижение температуры до трех-пяти градусов также пойдет на пользу.

Полив после начала цветения

Когда вы увидите почки, поливать можно почаще. Оптимально для зимы — один раз в неделю.

Герань: как вырастить и ухаживать в домашних условиях

Подкормки

Декабристу подойдут удобрения для цветущих и для суккулентов. Разводите и поливайте строго по инструкции. Весной и летом шлюмбергеру подкармливать не надо.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители