Как ухаживать за декабристом, когда он цветет

У шлюмбергер, а именно так звучит официальное название этого цветка, масса поклонников в России. У некоторых он, кстати, уже вовсю зацвел, а у других пока только набирает бутоны. "Рамблер" рассказывает, как правильно ухаживать за декабристом в период активного цветения.

В отличие от других цветов, у которых в холодное время года начинается период покоя, декабрист растет и цветет с конца осени и до середины весны. Начало цветения и его продолжительность будет зависеть от сорта растения. Но не только. Чтобы цветок пышно и долго цвел, ему нужно создать правильные условия.

Период покоя

Озаботиться этим нужно еще в октябре. Если в этом году уже не успели, будете знать, что делать в следующем. За месяц до начала цветения декабристу нужно обеспечить покой:

сокращаем полив, ориентируйтесь на состояние листьев, если они покажутся вам немного вялыми и не такими упругими, значит можно полить,

черный чай вместо воды, но только не заваривайте его слишком крепко,

осень стоит вынести цветок на балкон и не заносить вплоть до заморозков, оптимальная температура от 10 до 18 градусов, кратковременное понижение температуры до трех-пяти градусов также пойдет на пользу.

Полив после начала цветения

Когда вы увидите почки, поливать можно почаще. Оптимально для зимы — один раз в неделю.

Подкормки