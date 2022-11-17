Как ухаживать за декабристом, когда он цветет

У шлюмбергер, а именно так звучит официальное название этого цветка, масса поклонников в России. У некоторых он, кстати, уже вовсю зацвел, а у других пока только набирает бутоны. "Рамблер" рассказывает, как правильно ухаживать за декабристом в период активного цветения.
В отличие от других цветов, у которых в холодное время года начинается период покоя, декабрист растет и цветет с конца осени и до середины весны. Начало цветения и его продолжительность будет зависеть от сорта растения. Но не только. Чтобы цветок пышно и долго цвел, ему нужно создать правильные условия.
Озаботиться этим нужно еще в октябре. Если в этом году уже не успели, будете знать, что делать в следующем. За месяц до начала цветения декабристу нужно обеспечить покой:
Когда вы увидите почки, поливать можно почаще. Оптимально для зимы — один раз в неделю.
Декабристу подойдут удобрения для цветущих и для суккулентов. Разводите и поливайте строго по инструкции. Весной и летом шлюмбергеру подкармливать не надо.