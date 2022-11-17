Как почистить ковер дома и ничего не испортить

Из-за своей структуры ковёр собирает много пыли, грязи, неприятных запахов. Особенно часто с этим сталкиваются те, у кого есть домашние животные. При этом чистить ковёр нужно тоже правильно.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Регулярно чистить ковёр на самом деле крайне важно. И связано это не только с тем, что со временем его внешний вид становится менее привлекательным. Есть и другие причины. Например, пылевые клещи (из-за них могут развиться болезни, в том числе хронические) и продление срока службы ковра.

Один из самых эффективных способов очистки подойдёт для всех синтетических ковров. Первым делом пропылесосьте поверхность ковра, а затем нанесите на него специальный раствор. Сделать этот раствор можно, смешав 500 мл кипятка, 250 мг уксуса, 1 ст. ложку соды, 1 ст. ложку стирального порошка. Далее нужно всё это взболтать до состояния пены. Эту пену нужно равномерно нанести на ковёр и оставить всё на 15-20 минут. После этого необходимо всё собрать при помощи сначала влажной, а потом сухой ткани.

Существует и традиционный способ. То есть выбивание пыли и грязи из ковра на улице. Зимой эту процедуру для синтетических ковров можно проводить со снегом.