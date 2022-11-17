Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

Как почистить ковер дома и ничего не испортить

Ferra.ru

Из-за своей структуры ковёр собирает много пыли, грязи, неприятных запахов. Особенно часто с этим сталкиваются те, у кого есть домашние животные. При этом чистить ковёр нужно тоже правильно.

Как почистить ковер дома и ничего не испортить
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Регулярно чистить ковёр на самом деле крайне важно. И связано это не только с тем, что со временем его внешний вид становится менее привлекательным. Есть и другие причины. Например, пылевые клещи (из-за них могут развиться болезни, в том числе хронические) и продление срока службы ковра.

Один из самых эффективных способов очистки подойдёт для всех синтетических ковров. Первым делом пропылесосьте поверхность ковра, а затем нанесите на него специальный раствор. Сделать этот раствор можно, смешав 500 мл кипятка, 250 мг уксуса, 1 ст. ложку соды, 1 ст. ложку стирального порошка. Далее нужно всё это взболтать до состояния пены. Эту пену нужно равномерно нанести на ковёр и оставить всё на 15-20 минут. После этого необходимо всё собрать при помощи сначала влажной, а потом сухой ткани.

Существует и традиционный способ. То есть выбивание пыли и грязи из ковра на улице. Зимой эту процедуру для синтетических ковров можно проводить со снегом.

А вот ковры, сделанные из натуральных материалов, не должны взаимодействовать с водой. Поэтому в данном случае подойдут лишь сухие методы чистки. Сначала нужно пройтись по поверхности ковра пылесосом, а затем нанести на него специальный чистящий порошок, причём желательно купить специализированный. На некоторое время необходимо оставить ковёр в таком состоянии, а после этого - вновь пропылесосить. Этот метод можно сочетать с выбиванием пыли.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители