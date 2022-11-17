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1 час назад

Эксперт Ястребцев раскрыл опасности выключенной газовой плиты

Диана Товсепова

Согласно исследованиям ученых, утечки газа могут происходить не только во время использования плиты, но и когда она не работает. Об этом сообщил эколог Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.

Раскрыта опасность выключенной газовой плиты
Фото: PxherePxhere

Эколог объяснил, по какому признаку можно понять, что газ неполностью сгорает ходе приготовления на плите.

Так, если газ сгорает полностью, то цвет у пламени синий, при сгорании выделяются углекислый газ и вода. А вот если вы заметили пламя оранжевого цвета, значит газ сгорает не полностью, и в итоге появляются разные канцерогенные соединения.

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При этом некоторые считают, что признаком неполного сгорания газа можно считать сальные пятна на стенках кухни, но эколог объяснил, что это всего лишь жир от плиты, который о сгорании ничего не говорит.

По его словам, уезжая минимум на два дня, нужно обязательно перекрывать газовые краны, а в частных домах стоит позаботиться об установке датчиков газа. Датчики нужны, чтобы вовремя выявить утечку, которую можно не заметить из-за того, что газовый котел не находится у вас на виду.

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Дом и сад,
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