Раскрыта опасность выключенной газовой плиты

Согласно исследованиям ученых, утечки газа могут происходить не только во время использования плиты, но и когда она не работает. Об этом сообщил эколог Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.

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Эколог объяснил, по какому признаку можно понять, что газ неполностью сгорает ходе приготовления на плите.

Так, если газ сгорает полностью, то цвет у пламени синий, при сгорании выделяются углекислый газ и вода. А вот если вы заметили пламя оранжевого цвета, значит газ сгорает не полностью, и в итоге появляются разные канцерогенные соединения.

При этом некоторые считают, что признаком неполного сгорания газа можно считать сальные пятна на стенках кухни, но эколог объяснил, что это всего лишь жир от плиты, который о сгорании ничего не говорит.

По его словам, уезжая минимум на два дня, нужно обязательно перекрывать газовые краны, а в частных домах стоит позаботиться об установке датчиков газа. Датчики нужны, чтобы вовремя выявить утечку, которую можно не заметить из-за того, что газовый котел не находится у вас на виду.