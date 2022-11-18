Эксперт предостерег от использования гаджетов на зарядке

Использовать гаджеты в то время, пока они подзаряжаются, небезопасно, заявил заведующий кафедрой “Интеллектуальные системы информационной безопасности” РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Он рассказал “Ленте.ру” о последствиях такого неосторожного шага.

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Эксперт в первую очередь отметил, что во время зарядки смартфоны и планшеты нагреваются, в том числе из-за чехла. Это может привести к их поломке. А в крайнем случае девайс вовсе взорвется. Чтобы избежать этого, Магомедов рекомендовал использовать только оригинальные зарядные устройства и не запускать в момент подзарядки сложные приложения (например, игры с 3D-графикой).

Также собеседник издания предостерег от использования гаджетов в ванне, в процессе приготовления пищи, уборки.

“Это вряд ли приведет к серьезной травме или летальному исходу, но получить разряд электричества вполне реально”, – объяснил специалист.

При попадании влаги внутрь устройства оно может выйти из строя или его срок службы значительно сократится, предупредил Магомедов.