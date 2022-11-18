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51 минуту назад

Эксперт в области электроники предостерег от использования телефона в процессе зарядки

Мира Маркина

Использовать гаджеты в то время, пока они подзаряжаются, небезопасно, заявил заведующий кафедрой “Интеллектуальные системы информационной безопасности” РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Он рассказал “Ленте.ру” о последствиях такого неосторожного шага.

Эксперт предостерег от использования гаджетов на зарядке
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт в первую очередь отметил, что во время зарядки смартфоны и планшеты нагреваются, в том числе из-за чехла. Это может привести к их поломке. А в крайнем случае девайс вовсе взорвется. Чтобы избежать этого, Магомедов рекомендовал использовать только оригинальные зарядные устройства и не запускать в момент подзарядки сложные приложения (например, игры с 3D-графикой).

Также собеседник издания предостерег от использования гаджетов в ванне, в процессе приготовления пищи, уборки.

“Это вряд ли приведет к серьезной травме или летальному исходу, но получить разряд электричества вполне реально”, – объяснил специалист.

Эксперт объяснил, почему опасно оставлять зарядку в розетке

При попадании влаги внутрь устройства оно может выйти из строя или его срок службы значительно сократится, предупредил Магомедов.

Портативные средства для зарядки (к ним относятся пауэрбанки) могут вовсе взорваться при контакте с водой.

Ранее “Рамблер” рассказывал, почему опасно спать со смартфоном.

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