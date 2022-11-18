20 способов сделать дом уютнее

С наступлением холодного времени года многие стремятся привнести в свое жилье атмосферу настоящего уюта и тепла. Вместе с Елизаветой Родионовой, бренд-менеджером компании Estima, собрали для вас подборку из 20-ти уютных идей для вашего дома.

Фото: burst.shopify.com burst.shopify.com

Не забываем про зеленый декор

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Сюда относятся как настоящие растения, так и искусственные. Говоря об искусственных растениях, многие представляют себе невзрачные пластиковые лилии, но производители декора очень натурально и стильно имитируют даже большие домашние растения в горшках. Кусочек природы дома всегда добавит уюта и теплого настроения.

Приглушаем тона в интерьере

Когда мы говорим об истинном уюте, мы точно не представляем себе ярко-красные или кричащие желтые цвета. На ум приходят пастель, кофе с молоком, мята, фисташка и другие умиротворяющие тона.

Качественный текстиль

Подушки, пледы и настольные дорожки из натурального льна, шелка или хлопка - экологически чистые и уютные вещи для дома. Помимо визуальной красоты, с таким декором приятно взаимодействовать тактильно.

Следите за чистотой

Ничто не делает ваш дом более уютным, чем своевременная уборка. Поддерживайте порядок: держите все на своих местах, вытирайте пыль, проводите влажную уборку, держите кухню и ванную комнату в чистоте.

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Плетеные корзины

Расставив по комнатам корзины и другие плетеные изделия разных форм и размеров, вы разбавите интерьер и сделаете его поистине домашним.

Без удобного дивана не обойтись

Если у вас просторная гостиная, первым делом в нее просится большой и мягкий диван с удобным сиденьем. Это лучшее место для посиделок с гостями или в кругу семьи.

Разбавьте меблировку необычными предметами

При выборе мебели не стоит ограничиваться стандартным набором. Современный рынок предлагает оригинальные решения нетривиальных форм по сдержанным ценам.

Не прячьте книги

Организуйте небольшую домашнюю библиотеку, и она сделает жилище по-настоящему теплым и обжитым. Кстати, такое решение позволит гостям узнать о ваших предпочтениях в литературе.

Найдите идеальный запах для дома

Очень важный атрибут интерьера - аромат, который стоит у вас дома. Помимо естественных вкусных запахов (свежей выпечки, постиранного белья или цветов на подоконнике) поддержать приятный запах дома помогут диффузоры с ароматами на любой вкус.

Заведите кухонные контейнеры

Сегодня в разделе товаров для дома можно найти огромный выбор милых и практичных контейнеров для специй, бакалеи, печенья и других продуктов. Контейнеры прекрасно вписываются в кухонный интерьер любой стилистики.

Расскажите о ваших увлечениях

Визуальная репрезентация вашего хобби может быть совершенно любой – от гитары на стене до картин и посуды ручной работы. Такие декоративные элементы способствуют уникализации вашего жилища.

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Найдите неожиданное применение обычным вещам

Старое пианино, ненужная мебель, камин – все это может получить право на вторую жизнь. Из старых предметов легко соорудить импровизированный "шкаф" для книг или домашний цветник.

Соблюдайте правило «тройки» при расстановке предметов

Дизайнеры интерьера давно выяснили, что трио предметов смотрится более притягательно и выразительно благодаря идеальному балансу по размерам.

Позаботьтесь о правильном освещении

Желательно, чтобы в комнате было не менее 2-3 источников света: таким образом можно обеспечить сразу несколько световых сценариев.

Украшайте стены

Проверенный способ «оживить» стены – декорировать их панно из керамогранита, сувенирами и картинами. Не лишними будут и семейные фотографии.

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Зажгите очаг

Даже если вы не можете позволить себе камин, с его функцией прекрасно справятся уютные композиции из свечей.

Сервируйте кухонный стол

Не имеет значения, ожидаете вы гостей или просто собираетесь пообедать. Если на столе всегда будут салфетки, ваза с печеньем и фрукты, находиться на кухне будет гораздо приятнее.

Придерживайтесь многослойности

Когда на заправленной кровати лежат пледы и подушки, она не выглядит пустой. Напротив, на нее так и хочется поудобнее лечь с книжкой и насладиться отдыхом.

Избавьтесь от ненужных сувениров и мелкого декора

Практика показывает, что мелкие статуэтки, вазочки и прочие безделушки не несут никакой ценности. Со временем они становятся безликими пылесборниками, от которых необходимо избавиться.

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