20 способов сделать дом уютнее

С наступлением холодного времени года многие стремятся привнести в свое жилье атмосферу настоящего уюта и тепла. Вместе с Елизаветой Родионовой, бренд-менеджером компании Estima, собрали для вас подборку из 20-ти уютных идей для вашего дома.
Сюда относятся как настоящие растения, так и искусственные. Говоря об искусственных растениях, многие представляют себе невзрачные пластиковые лилии, но производители декора очень натурально и стильно имитируют даже большие домашние растения в горшках. Кусочек природы дома всегда добавит уюта и теплого настроения.
Когда мы говорим об истинном уюте, мы точно не представляем себе ярко-красные или кричащие желтые цвета. На ум приходят пастель, кофе с молоком, мята, фисташка и другие умиротворяющие тона.
Подушки, пледы и настольные дорожки из натурального льна, шелка или хлопка - экологически чистые и уютные вещи для дома. Помимо визуальной красоты, с таким декором приятно взаимодействовать тактильно.
Ничто не делает ваш дом более уютным, чем своевременная уборка. Поддерживайте порядок: держите все на своих местах, вытирайте пыль, проводите влажную уборку, держите кухню и ванную комнату в чистоте.
Расставив по комнатам корзины и другие плетеные изделия разных форм и размеров, вы разбавите интерьер и сделаете его поистине домашним.
Если у вас просторная гостиная, первым делом в нее просится большой и мягкий диван с удобным сиденьем. Это лучшее место для посиделок с гостями или в кругу семьи.
При выборе мебели не стоит ограничиваться стандартным набором. Современный рынок предлагает оригинальные решения нетривиальных форм по сдержанным ценам.
Организуйте небольшую домашнюю библиотеку, и она сделает жилище по-настоящему теплым и обжитым. Кстати, такое решение позволит гостям узнать о ваших предпочтениях в литературе.
Очень важный атрибут интерьера - аромат, который стоит у вас дома. Помимо естественных вкусных запахов (свежей выпечки, постиранного белья или цветов на подоконнике) поддержать приятный запах дома помогут диффузоры с ароматами на любой вкус.
Сегодня в разделе товаров для дома можно найти огромный выбор милых и практичных контейнеров для специй, бакалеи, печенья и других продуктов. Контейнеры прекрасно вписываются в кухонный интерьер любой стилистики.
Визуальная репрезентация вашего хобби может быть совершенно любой – от гитары на стене до картин и посуды ручной работы. Такие декоративные элементы способствуют уникализации вашего жилища.
Старое пианино, ненужная мебель, камин – все это может получить право на вторую жизнь. Из старых предметов легко соорудить импровизированный "шкаф" для книг или домашний цветник.
Дизайнеры интерьера давно выяснили, что трио предметов смотрится более притягательно и выразительно благодаря идеальному балансу по размерам.
Желательно, чтобы в комнате было не менее 2-3 источников света: таким образом можно обеспечить сразу несколько световых сценариев.
Проверенный способ «оживить» стены – декорировать их панно из керамогранита, сувенирами и картинами. Не лишними будут и семейные фотографии.
Даже если вы не можете позволить себе камин, с его функцией прекрасно справятся уютные композиции из свечей.
Не имеет значения, ожидаете вы гостей или просто собираетесь пообедать. Если на столе всегда будут салфетки, ваза с печеньем и фрукты, находиться на кухне будет гораздо приятнее.
Когда на заправленной кровати лежат пледы и подушки, она не выглядит пустой. Напротив, на нее так и хочется поудобнее лечь с книжкой и насладиться отдыхом.
Практика показывает, что мелкие статуэтки, вазочки и прочие безделушки не несут никакой ценности. Со временем они становятся безликими пылесборниками, от которых необходимо избавиться.
Аккуратно сложенные полотенца – признак чистоты и свежести. Вместо белых можно использовать полотенца любых пастельных оттенков.