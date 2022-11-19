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37 минут назад

3 вещи в доме, которые опасны для здоровья

Даша Краснова

Каждый стремится создать в доме максимальный уют и комфорт. Однако привычные и даже полезные вещи в доме могут нанести вред здоровью. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

3 вещи в доме, которые опасны для здоровья
Фото: unsplashunsplash

Пластиковые разделочные доски

Пластиковые доски быстро приходят в негодность, их поверхность покрывается царапинами, в которых развиваются бактерии. Со временем они начинают источать неприятный запах и меняют цвет. Позже микропластик и патогенные бактерии попадают в организм человека. Поэтому для готовки лучше использовать доски из дерева, а после мытья протирать их маслом. Так они прослужат дольше.

Кондиционеры для белья

Кондиционеры для белья не выстирываются до конца и остаются на вещах в виде незаметного слоя химических веществ. Они могут вызвать аллергию, раздражение кожи, сонливость, проблемы с дыханием, головные боли и даже головокружение. Заменить кондиционер может лимонное или апельсиновое масло. Достаточно добавить несколько капель в порошок.

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Ароматизированная туалетная бумага

Туалетная бумага в целом считается не самым полезным предметом гигиены, куда лучше использовать обычную воду. А бумага с ароматом лимона, розы, персика и вовсе содержит фталаты, формальдегид, ароматизаторы, хлор и красители. При контакте с кожей эти химические вещества могут стать причиной раздражения и зуда. Лучший выбор — непереработанная туалетная бумага без запаха, обычно ее обозначают знаком TCF. Это значит, что в бумаге не содержится хлор.

Дом и сад,
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