3 лайфхака по уборке кухни, которые экономят время

Из-за кулинарного беспорядка кухня проходит через многое за одну неделю. Это одна из самых посещаемых комнат в доме, поэтому регулярная уборка становится еще более важной. Но порой убираться просто не хватает времени и сил. "Рамблер" расскажет про 3 лайфхаков по уборке кухни, которые экономят время.

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Тратьте 15 минут

Самое неприятное — это когда на кухне скапливается мусор и грязная посуда, поэтому постарайтесь каждый раз убирать очистки и не оставлять уборку на потом. Некоторая дисциплина поможет вам сформировать привычку убираться на кухне сразу же после готовки. Достаточно тратить всего 15 минут в день, чтобы содержать кухню в чистоте. Вы же помните, что свежие пятна отмываются гораздо легче?

Оптимизируйте процессы

Наполните пульверизатор самодельным раствором из 1/3 стакана воды, 1/3 стакана белого уксуса и 1/2 стакана пищевой соды. Когда духовка остынет, снимите решетки и смажьте внутреннюю часть раствором, избегая попадания на нагревательные элементы. Закройте дверь и ложитесь спать, позволяя раствору действовать до 12 часов. Проснувшись, промойте духовку мыльной водой и высушите мягкой тканью.

Освежайте помещение