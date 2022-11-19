3 лайфхака по уборке кухни, которые экономят время

Из-за кулинарного беспорядка кухня проходит через многое за одну неделю. Это одна из самых посещаемых комнат в доме, поэтому регулярная уборка становится еще более важной. Но порой убираться просто не хватает времени и сил. "Рамблер" расскажет про 3 лайфхаков по уборке кухни, которые экономят время.
Самое неприятное — это когда на кухне скапливается мусор и грязная посуда, поэтому постарайтесь каждый раз убирать очистки и не оставлять уборку на потом. Некоторая дисциплина поможет вам сформировать привычку убираться на кухне сразу же после готовки. Достаточно тратить всего 15 минут в день, чтобы содержать кухню в чистоте. Вы же помните, что свежие пятна отмываются гораздо легче?
Наполните пульверизатор самодельным раствором из 1/3 стакана воды, 1/3 стакана белого уксуса и 1/2 стакана пищевой соды. Когда духовка остынет, снимите решетки и смажьте внутреннюю часть раствором, избегая попадания на нагревательные элементы. Закройте дверь и ложитесь спать, позволяя раствору действовать до 12 часов. Проснувшись, промойте духовку мыльной водой и высушите мягкой тканью.
Самодельный лак для дерева из лимонного масла и уксуса оставляет прекрасный аромат и блеск. Чтобы сделать это, наполните бутылку с распылителем 1 частью лимонного масла на 1 часть белого уксуса. Распылите раствор прямо на сухую ткань из микрофибры и используйте ее, чтобы протереть шкафы или разделочную доску. Включайте ароматические палочки на кухе и купите поглотитель запаха на холодильнике, чтобы в комнате не скапливался неприятный запах.