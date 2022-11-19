10 красивых растений, которые хорошо растут и цветут в тени

На любом участке есть такие места, куда солнце заглядывает лишь на короткое время — а то и весь день стоит полная тень. Часто садоводы считают подобные уголки сада бросовыми, бесполезными и тем более не воспринимают их как декоративные. Вместе с тем существует большой выбор садовых растений, которые хорошо развиваются именно в притенении. Большая часть интересна оригинальной листвой, однако есть и такие, которые готовы пышно цвести даже в густой, плотной тени.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Особенности теневых участков

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Степень освещенности участка напрямую влияет на формирование определенного микроклимата. Полное затенение бывает с северной стороны строений, плотных заборов, кустов ирги, боярышника, хвойных деревьев, а также под часто посаженными старыми яблонями.

В таких местах складываются более мягкие и стабильные условия для растений: летом там не бывает слишком жарко или сухо, суточные колебания температуры не велики, влажность почвы и воздуха обычно выше и стабильнее, зимой, как правило, всегда есть снежный покров. Если говорить об ажурной тени от крон таких деревьев, как рябина, вишня, слива, облепиха, то здесь микроклимат не будет серьезно отличаться от основного.

Соответственно, в плотной тени будут благоденствовать те культурные растения, предки которых — выходцы из леса (мезофиты). Для такой зоны характерна плодородная почва, сформированная листовым или хвойным опадом, причем во втором случае она будет иметь немного кислую реакцию. Хорошая новость — в том, что растений, которым нравятся подобные условия, много, в том числе тех, что станут эффектно цвести в положенное время. К сожалению, в их числе нет любимых многими летников — среди них встречаются только те, что соглашаются цвести в разреженной, ажурной тени.

Подборка цветущих растений для посадки в тени

Нужно заметить, что абсолютное большинство тенелюбивых растений цветет — даже те, что примечательны только своей листвой (например, пахизандра верхушечная). Однако у многих цветки формируются мелкие, невзрачные или зеленых тонов, иногда они надежно скрыты листьями. Мы обратим внимание на те культуры, которые смогут украсить ваш теневой сад своим эффектным цветением.

1. Морозники

Эти растения зацветают одними из первых, в мягком климате — уже зимой. В средней полосе наиболее популярны и красиво цветут морозник черный (Helleborus niger) и м. восточный (H. orientalis). Морозник черный отличается крупными цветками (8 см в диаметре) белого или розового цвета, которые смотрят вверх, что делает их максимально привлекательными.

Морозник восточный обладает менее крупными цветками (около 5 см в диаметре), они изящно поникают. Нормально развиваясь в тени деревьев, распускаются морозники в начале апреля, когда на ветках еще не наросла листва.

Существует множество сортов и гибридов морозников, но, если учесть их невероятную изменчивость, по-настоящему устойчивых (воспроизводящихся без расщеплений с помощью семян) мало. У морозника черного особенно интересны белые 'Potter's Wheel, 'Josef Lemper' и розовые — 'Louis Cobbett', 'Sunset'. У морозника восточного наиболее устойчивой считается немецкая сортосерия Schmiemann Strain Lady Series (Lady Series).

Морозники предпочитают питательную тяжелую глинистую почву с нейтральной реакцией, умеренно влажную, но без застоя воды. П

2. Хохлатки

Эти неприхотливые растения-эфемероиды украсят своим пышным цветением теневой участок ранней весной, а затем скроются с глаз до следующего сезона. Из огромного количества видов для средней полосы подойдет лесная группа хохлаток, среди которых самые декоративные — клубневые виды, а также некоторые гибриды корневищных.

Посадите это растение единожды в тени деревьев или кустарников, и более о нем заботиться уже не придется. По весне хохлатки создадут яркий ковер из цветков, а затем их надземная часть отомрет. Размножаются они дочерними клубеньками и семенами (могут сорничать), сеянцы не всегда соответствуют материнскому сорту.

Лесные хохлатки любят рыхлые глинистые или супесчаные почвы с листовым перегноем. Застой воды может быть губительным для них, особенно в зимнее время.

3. Ветреницы (анемоны)

Существует масса видов ветрениц (анемон, лат. Anemone), но истинные приверженцы тени далеко не все. К таковым относятся весеннецветущие эфемероиды — ветреница алтайская, в. амурская, в. гибкая, в. дубравная, в. лютичная, в. удинская. Их можно высаживать под сомкнутыми плотными кронами деревьев, а также с северной стороны зданий и глухих заборов.

Популярна ветреница дубравная (Anemone nemorosa), цветущая с конца апреля по середину мая. Есть интересные сорта с внушительного размера цветками (по сравнению с дикорастущими) — и не только белой окраски: 'Monstrosa', 'Alba Plena', 'Blue Bonnet' (с голубыми цветками), 'Robinsoniana' (с ярко-лиловыми цветками). Этот вид любит влажные, богатые, хорошо дренированные почвы, не переносит как засуху, так и застой влаги.

Также в садоводстве популярна ветреница лютичная (Anemone ranunculoides), цветущая ярко-желтыми цветками в апреле-мае около 3 недель. Культура предпочитает влажные почвы с нейтральной реакцией, хорошо откликается на внесение минерального азота. Существуют декоративные формы этого вида с махровыми цветками и бронзово-зелеными листьями.

4. Примулы

В культуре по всему миру выращивается около 200 видов примул (Primula), основные почитатели этих растений — англичане. Большинство культиваров цветут весной и в начале лета, но есть и такие, что украшают цветники в июле-августе. Большинство примул — влаголюбивые и теневыносливые растения, предпочитающие плодородную, рыхлую почву.

В связи с огромным разнообразием садовых видов и их сортов и гибридов различные сообщества вводят разные способы классификации. Например, выделены 6 групп культивирования примул, в которые растения объединяются по агротехническим требованиям. Наиболее теневыносливые — представители третьей группы. В частности, к таковым относят примулу Юлии, отличающуюся также неприхотливостью. Наиболее популярны следующие сорта: 'Betty Green', 'Snow Blossom', 'Sneeuwwitje', 'Wanda', 'Wanda Tomato Red', 'Lady Greer', 'Avondale'.

5. Виолы

Среди многочисленных видов этого растения есть как однолетние, так и многолетние виды, а также те, что выращивают в двухлетней культуре. Если говорить в общем, виолы способны цвести как на солнце, так и в тени. От размещения зависят длительность, обильность цветения и размер цветков. Однако есть отдельные виды, которые больше приспособлены к теневому размещению. К таким относится фиалка рогатая (Viola cornuta) — стелющийся многолетник, дающий плотные коврики. Фиолетовые, лиловые, голубые и пестрые цветки массово распускаются в мае — и далее понемногу в течение лета.

Фиалка рогатая активно используется в селекции, в том числе для создания межвидовых гибридов. Популярные сорта — 'Boughton Blue', 'Rebecca', 'Molly Sanderson' (с почти черными лепестками), 'White Perfection'. Этот вид предпочитает легкую, умеренно влажную на протяжении всего сезона почву с рН 6,8-7,2.

6. Астильбы

Удивительно пластичное и вариативное растение, выбор сортов и гибридов которого просто поражает. Можно выбрать астильбы (Astilbe) высотой от 15 до 200 см, с цветками различных размеров, форм и окрасок. Также сорта различаются по времени цветения: одни зацветают рано, большинство цветет в средние сроки, существуют и поздноцветущие.

В общем случае все астильбы хорошо себя чувствуют в тенистых местах, однако некоторые культивары оказались больше приспособлены к открытым участкам — это нужно учитывать при выборе сорта. Этой культуре необходима влажная, плодородная почва; она переносит даже застой воды, но не выдерживает засуху, за исключением астильбы китайской (та более засухоустойчива).

7. Тиареллы

Отличный выбор для цветника в тени — тиарелла (тиарка, лат. Tiarella). Это почвопокровное растение с изящными листьями, очаровательными цветками и длинным периодом цветения. Существует 8 видов, но наиболее зимостойкой и подходящей для малоуходного выращивания в средней полосе считается тиарелла сердцелистная. Она обильно цветет летом и хороша как во время цветения (в мае-июне), так и после него благодаря красивым листьям. Для высаживания в теневом цветнике также можно рассматривать вид тиарелла Уэрри — подушковидный многолетник, зимостойкость которого соответствует зонам 5-8.

Тиареллы любят тенистые места с рыхлой плодородной, немного кислой постоянно влажной почвой. Летом нужен регулярный полив, иначе цветение будет скудным.

8. Рододендроны

Практически все виды рододендронов предпочтут расти в полутени, а для вечнозеленых видов можно выбрать тенистое место. Эти растения хорошо соседствуют с хвойными, особенно с соснами, лиственницами и пихтами, так как под ними формируется подходящая почва, а крона дает желанное укрытие от солнца.

Рододендроны (Rhododendron) — растения ухоженного сада, о них следует заботиться, в частности правильно готовить к зиме.

С точки зрения зимостойкости хороши рододендрон катобский, р. японский, р. даурский, р. Форчуна, р. Шлиппенбаха, р. короткоплодный, р. Смирнова.

9. Клопогоны

Не слишком распространенные растения, которые могут удачно вписаться в теневой цветник, так как предпочитают именно такое размещение и цветут с июня по сентябрь.

Клопогоны (цимицифуги, лат. Cimicifuga) образуют ровные крупные кустики, долго сохраняющие компактную форму.

Быстроразвивающиеся цветоносы-колоски вырастают от 50 см до 2,5 м (в зависимости от вида). Зимостойкие растения, хорошо растут на плодородных стабильно влажных почвах, но в целом не капризны.

Другие цветущие теневыносливые растения

Кроме перечисленных выше, есть классические теневыносливые растения, цветение которых не настолько ярко, но тоже заслуживает упоминания. В первую очередь это всевозможные хосты, они цветут летом. Нужно только помнить, что для тени лучше подходят культивары с однотонными зелеными листьями — а пестролистным больше нравится ажурное, легкое притенение. С хостами хорошо соседствуют волжанки, которые тоже предпочитают быть подальше от солнечных лучей.

Еще один завсегдатай теневых цветников — неприхотливый и засухоустойчивый почвопокровный барвинок. Стандартная окраска цветков синяя, но есть сорта с розовыми и белыми соцветиями. Так же хороша бруннера со своими голубыми цветочками, но она требовательна к влажности почвы.

Не слишком популярные в наших садах белоснежные триллиумы могут составить компанию морозникам, подснежникам и пролескам.

Обязательно нужно вспомнить и бадан, однако в тени и полутени он хотя и разрастается сочным ковром, но эффектно цвести не будет.