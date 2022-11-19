Названа опасность поврежденной тефлоновой посуды

Поврежденная тефлоновая посуда может быть вредна человеку из-за выделения частиц микропластика.
Ученые из Австралии и Великобритании заявили, что найти частицы полимера тефлона сложнее, чем след обычных пластмасс. Для этого пришлось использовать метод рамановской спектроскопии.
По данным исследования, одно повреждение выделяет более 9 тысяч частиц пластика.
Специалисты отметили, что тефлон относится к химически активным веществам. Эксперты призвали отказаться от тефлоновой посуды, если на ней появились царапины.