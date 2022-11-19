Названа опасность поврежденной тефлоновой посуды

Поврежденная тефлоновая посуда может быть вредна человеку из-за выделения частиц микропластика.

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Ученые из Австралии и Великобритании заявили, что найти частицы полимера тефлона сложнее, чем след обычных пластмасс. Для этого пришлось использовать метод рамановской спектроскопии.

По данным исследования, одно повреждение выделяет более 9 тысяч частиц пластика.