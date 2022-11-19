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2 часа назад

Названы популярные у россиян стили в интерьере

РИА "ФедералПресс"

Лофт, скандинавский стиль и минимализм возглавили рейтинг популярных среди россиян стилей по итогам октября 2022 года.

Названы популярные у россиян стили в интерьере
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Команда общественного проекта «Маркетолог для дизайнера интерьеров» провела анализ поисковых запросов стилей и составила на их основе рейтинг.

Первое место по количеству запросов занял «Лофт» с 25 тысячами запросов. На втором месте скандинавский стиль, он набрал 21 тысячу. На третьем место минимализм, набравший 13 тысяч запросов. Четвертое и пятое место заняли «Прованс» и классический стиль.

«Прованс» набрал 12 тысяч запросов, классический меньше на 1 тысячу.

На шестом месте – неоклассика с 7 тысячами запросов. Седьмое и восьмое места заняли модерн и кантри, набрав 6 тысяч и 4 тысячи соответственно. Последние места в десятке заняли морской стиль и ретро, набрав 3 тысячи и 2 тысячи запросов.

По динамике роста запросов лидером является стиль «Хиппи» – рост 27 % относительно сентября. По суммарному количеству запросов он занимает, однако, последнее место.

На втором месте по динамике роста запросов – викторианский стиль, прирост запросов составил 15 %.

Третье место поделили стили «Лофт» и скандинавский. Число их запросов выросло на 14 %. Отрицательные результаты показали стили модерн (-18 %), морской (-5 %), а также средиземноморский (-3 %).

Рейтинг составлен на базе списка стилей платформы Houzz, а также материалов на тему популярных в 2022 году стилей интерьера на порталах Inmyroom и «РБК». Анализ проведен на основе количества запросов в поисковой системе «Яндекс» в период с июня по сентябрь.

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