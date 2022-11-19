Как выбрать идеальное одеяло для сна

Сон — один из самых важных вкладов в вашу красоту, здоровье, молодость. Но его качество зависит не только от усталости, температуры в комнате или освещения, но и от того, насколько удобна кровать, подходящие ли подушка и одеяло.

Фото: 0WomanHit.ru - МК 0WomanHit.ru - МК

Почему важно выбрать правильное одеяло

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На одеяло возложено сразу несколько задач: оно должно согреть перед сном, а ночью отводить лишнюю влагу от тела, защищать от сквозняков. Кроме того, давление даже очень тонкого и легкого одеяла считывается кожей и нервной системой. Сигналы идут в в мозг, где высвобождается серотонин — гормон, который успокаивает нас перед сном. Тот, в свою очередь, активизирует выработку мелатонина — гормона, который делает сон крепким и помогает нам выспаться.

На что обратить внимание при выборе одеяла

Самое важное — то, что внутри. Поэтому выбор нового одеяла нужно начать с наполнителя.

Все наполнители для одеяла можно разделить на два вида: натуральные и синтетические. Первые дороже, но экологичнее, они лучше сохраняют тепло, предотвращают сбор пота. При этом натуральные наполнители могут стать причиной аллергии, поэтому если вы склонны к ней, от таких одеял стоит отказаться.

Синтетические плохо пропускают воздух, поэтому при их использовании важно хорошо проветривать помещение. При этом они гораздо проще в уходе, легко стираются и стоят значительно меньше.

Не меньшее значение играет чехол: он должен не пропускать влагу, чтобы наполнитель не впитывал воду и не терял своих свойств. Важно, чтобы чехол оставался прочным, тогда одеяло прослужит по-настоящему долго.

Большинство наполнителей легко могут сбиться в один большой ком где-то в углу одеяла. Чтобы этого не произошло, наполнитель необходимо прикрепить к чехлу, предупредив его «передвижения». С другой стороны, необходимо сделать это так, чтобы не нарушить теплоизоляционные свойства самого наполнителя.

Выбирайте одеяло, ориентируясь на свою потребность в тепле: кому-то круглый год достаточно легкого пледа, а кто-то надевает махровую пижамку и укутывается сразу в два одеяла.

Производитель обязательно укажет теплоту одеяла в солнышках, показателе плотности или в TOG. Обычно он обозначается солнышками: от 1 до 5. Чем больше значков, тем теплее одеяло.