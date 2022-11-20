Красивый интерьер при минимальном бюджете

В условиях сложной экономической ситуации многие люди при обустройстве своего жилья стараются в той или иной степени сэкономить.

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Как это сделать, "Рамблеру" рассказала эксперт - Елизавета Родионова, бренд-менеджер компании Estima.

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Экономия во время ремонта - естественное желание, особенно, когда видишь расчет стоимости рабочей бригады, материалов и инструментов. Но построить дом мечты можно и за небольшой бюджет.

Елизавета Родионова Бренд-менеджер компании Estima

Все начинается с общего стиля

Стилистическое решение в общей концепции обустройства помещения определяется, безусловно, собственными предпочтениями владельца дома или квартиры.

здесь не стоит уж так сильно гнаться за модой – она приходящая, а людям там жить достаточно долго. Опять же, современные и распиаренные стили обходятся дорого, но, зачастую, не несут практической составляющей.

Елизавета Родионова Бренд-менеджер компании Estima

Из рекомендованных для экономии бюджета направлений Елизавета Родионова советует обратить внимание на:

современную классику;

минимализм;

индустриальный стиль;

скандинавские мотивы.

Без плана не обойтись

Только четкое планирование позволяет не приобретать лишних строительных и отделочных материалов, не оплачивать ненужную работу мастеров, не арендовать специнструмент на более длительный срок, чем это необходимо на самом деле. Четкость и понятность действий – залог экономии.

Мебель должна быть простая, но качественная

«Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Эта народная мудрость имеет под собой опыт наших предков. Не стоит покупать слишком дешевую мебель. Она прослужит кратно меньше качественной, как следствие, уже в среднесрочной перспективе затраты существенно увеличатся.

С другой стороны, гнаться за эксклюзивом или ручной работой ради «показать себя» также не стоит. Выбирайте прочную, долговечную и функциональную мебель.

Елизавета Родионова Бренд-менеджер компании Estima

Сантехника

В случае с сантехникой работает золотое правило про переплату при излишней экономии. Самое главное - подобрать качественный материал и комплектацию сантехнических изделий: крепежные детали, сифоны и сопутствующие аксессуары.

Раковины и ванна

Вариаций материала, из которого делаются изделия для ванной очень много: фаянс, чугун, сталь, фарфор, акрил, мрамор и композитные изделия. Здесь лучше всего ориентироваться на ваш бюджет и потребности семьи.

Встроенные шкафы обойдутся дешевле

Если изделие встраивается в стену, то 3 стороны можно изготавливать из бюджетных, простых материалов – они все равно не видны. Красивой и стильной должны быть фасады.

Стандартные шкафы видны, как правило, с двух или даже трех сторон. Такие модели априори обойдутся дороже встроенных. Да и с эргономической точки зрения скрытые шкафы смотрятся выигрышнее: не занимают много места, не представляют угрозы физического травмирования человека, например, об угол.

Елизавета Родионова Бренд-менеджер компании Estima

Выбираем отделочные материалы

У многих производителей отделочных материалов есть эконом-варианты и линейки для бюджетного ремонта. Например, по более низкой цене можно приобрести керамогранит из линейки Estima City, при этом не потеряв в качестве.

Сочетать премиальный и эконом варианты, конечно, можно, но не советуем этого делать - все-таки текстура, дизайн и внешний вид материалов может отличаться. В интерьере хорошо уживаются материалы из эконом и среднего сегмента.

Елизавета Родионова Бренд-менеджер компании Estima

Грамотно подобранный цвет компенсирует простоту материалов

Наиболее грамотным и разумным решением видится использование нейтральных, пастельных тонов и оттенков. Не стоит выбирать яркие цвета, они четко показывают все недостатки и недоработки. Хотя в отдельных случаях, например, в детской, они придутся кстати.

Упор на декор