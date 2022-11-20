Красивый интерьер при минимальном бюджете

В условиях сложной экономической ситуации многие люди при обустройстве своего жилья стараются в той или иной степени сэкономить.
Как это сделать, "Рамблеру" рассказала эксперт - Елизавета Родионова, бренд-менеджер компании Estima.
Стилистическое решение в общей концепции обустройства помещения определяется, безусловно, собственными предпочтениями владельца дома или квартиры.
Из рекомендованных для экономии бюджета направлений Елизавета Родионова советует обратить внимание на:
Только четкое планирование позволяет не приобретать лишних строительных и отделочных материалов, не оплачивать ненужную работу мастеров, не арендовать специнструмент на более длительный срок, чем это необходимо на самом деле. Четкость и понятность действий – залог экономии.
«Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Эта народная мудрость имеет под собой опыт наших предков. Не стоит покупать слишком дешевую мебель. Она прослужит кратно меньше качественной, как следствие, уже в среднесрочной перспективе затраты существенно увеличатся.
В случае с сантехникой работает золотое правило про переплату при излишней экономии. Самое главное - подобрать качественный материал и комплектацию сантехнических изделий: крепежные детали, сифоны и сопутствующие аксессуары.
Вариаций материала, из которого делаются изделия для ванной очень много: фаянс, чугун, сталь, фарфор, акрил, мрамор и композитные изделия. Здесь лучше всего ориентироваться на ваш бюджет и потребности семьи.
Если изделие встраивается в стену, то 3 стороны можно изготавливать из бюджетных, простых материалов – они все равно не видны. Красивой и стильной должны быть фасады.
У многих производителей отделочных материалов есть эконом-варианты и линейки для бюджетного ремонта. Например, по более низкой цене можно приобрести керамогранит из линейки Estima City, при этом не потеряв в качестве.
Наиболее грамотным и разумным решением видится использование нейтральных, пастельных тонов и оттенков. Не стоит выбирать яркие цвета, они четко показывают все недостатки и недоработки. Хотя в отдельных случаях, например, в детской, они придутся кстати.
При профессиональном декорировании даже с применением простых, бюджетных материалов любая комната сразу преображается. Это могут быть растения они прекрасно смотрятся в любом интерьере, поэтому не пренебрегайте ими, обставляя квартиру.