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1 час назад

Как избавиться от плесени в ванной: видео

Катя Кобышева

Это средство подойдет для использования не только в ванной, но и в любых местах, где вы заметите плесень.

На самом деле плесень не так уж безобидна, поэтому с ней нужно бороться всеми силами, какие у вас есть. Она не только портит внешний вид предметов, на которых образуется, и снижает срок их эксплуатации, но и негативно сказывается на здоровье.

Плесень может провоцировать развитие респираторных заболеваний, а если у вас или у кого-то из членов вашей семьи есть аллергия, то соседство с плесенью будет сказываться самым негативным образом и ухудшать симптомы.

Как отмыть мойку из искусственного камня

Как приготовить средство для избавления от плесени - смотрите в видео "Рамблера".

Ранее мы писали, как превратить яблоки в интересные фигурки.

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