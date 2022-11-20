Это средство подойдет для использования не только в ванной, но и в любых местах, где вы заметите плесень.

На самом деле плесень не так уж безобидна, поэтому с ней нужно бороться всеми силами, какие у вас есть. Она не только портит внешний вид предметов, на которых образуется, и снижает срок их эксплуатации, но и негативно сказывается на здоровье.

Плесень может провоцировать развитие респираторных заболеваний, а если у вас или у кого-то из членов вашей семьи есть аллергия, то соседство с плесенью будет сказываться самым негативным образом и ухудшать симптомы.

Как приготовить средство для избавления от плесени - смотрите в видео "Рамблера".