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53 минуты назад

Отличная идея для семейного творчества: видео

Катя Кобышева

Занять ребенка, весело провести время всей семьей и создать красивую вещь в интерьер - все это можно сделать одновременно. Главное - желание и возможности. Для реализации идеи вам понадобится черный холст на подрамнике и золотая акриловая краска.

На самом деле можно взять и белый холст, и любые краски - здесь все зависит, то вы планируете делать дальше с тем, что у вас получится. Дарить бабушкам и дедушкам или вешать на самом видном месте в гостиной.

Дети точно будут в восторге, ведь это так важно - проводить время всем вместе и не просто так, а весьма созидательно.

Подробности творческого процесса - в видео "Рамблера".

Ранее мы писали о том, как превратить яблоки в интересные фигурки.

Дом и сад,Видео,
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