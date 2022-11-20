Занять ребенка, весело провести время всей семьей и создать красивую вещь в интерьер - все это можно сделать одновременно. Главное - желание и возможности. Для реализации идеи вам понадобится черный холст на подрамнике и золотая акриловая краска.

На самом деле можно взять и белый холст, и любые краски - здесь все зависит, то вы планируете делать дальше с тем, что у вас получится. Дарить бабушкам и дедушкам или вешать на самом видном месте в гостиной.

Дети точно будут в восторге, ведь это так важно - проводить время всем вместе и не просто так, а весьма созидательно.

Подробности творческого процесса - в видео "Рамблера".