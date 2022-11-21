Какую посуду нельзя использовать для микроволновки

Гаджеты прочно прописались в нашей жизни. Они упрощают современный быт и экономят время на то, чтобы заняться действительно важными делами. Вот только не все умеют пользоваться ими так, как задумано конструкторами. Вот взять те же микроволновые печи. Использовать с ними можно не всякую посуду. Если поставить внутрь не ту тарелку, можно испортить её или угробить саму микроволновку.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Если вам дорога ваша печка, ни в коем случае нельзя ставить туда ёмкости из металла. Сквозь латунную, медную, эмалированную, стальную или чугунную поверхности микроволны не проходят, и еда в такой посуде не прогреется. Но не так страшно, что толку не будет, — металлическая утварь может начать искрить внутри камеры, вызвать короткое замыкание и даже взорваться.

Также стоит отказаться от использования стеклянной или фарфоровой посуды с орнаментом, рисунком, трещинами или сколами (краска содержит частички металла, и посуда может расколоться). По этой же причине не стоит использовать хрусталь. А пластиковая посуда (в том числе контейнеры, в которой мы таскаем обеды на работу) может при нагревании выделять всякие канцерогены или вовсе расплавиться. Поэтому надо внимательнее смотреть на маркировку.

Кстати, о микроволновках. Мы уже писали, что многие виды бытовой техники и электроники продолжают «кушать» электроэнергию, даже когда их не используют по назначению. Во время такой «фантомной» нагрузки оборудование и техника «съедают» до 15% электроэнергии в жилом помещении. Поэтому стоит вытаскивать их из розетки или использовать розетки с таймером.