Стали известны предпочтения москвичей при в новогодних украшениях

Предпочтения жителей Москвы при выборе новогодних украшений раскрыли «Мосленте» в пресс-службе онлайн-сервиса «СберМаркет». Стало известно, что горожане чаще всего выбирают белые елочные шары и подвески в форме кролика — символа предстоящего года.

Фото: Мослента Мослента

«В Москве самый востребованный среди елочных игрушек — набор белых шаров. Популярен в столице и символ 2023 года: подвесное украшение "Кролик белый". В топ попали также серебристый шар, гирлянда и верхушка на елку», — рассказали в сервисе.

По информации пресс-службы, россияне уже начали активно готовиться к празднику, о чем свидетельствует увеличение спроса на тематические товары.