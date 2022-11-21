Раскрыт простой способ очистить стиральную машину от накипи

По словам женщины, справиться с указанной проблемой, которая ухудшает состояние устройства и провоцирует неприятный запах от одежды, поможет лимон. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как разделяет данный цитрус пополам, а затем делает небольшие разрезы вдоль долек. Впоследствии она поместила плод в носок, верхнюю часть которого завязала.