3 вещи в спальне, которые незаметно «крадут» здоровье

Срочно перенесите их в другую комнату!
Наша спальня — место, где организм максимально расслаблен и мы набираемся сил. Именно поэтому специалисты по фэн-шуй считают, что лишние предметы в таком сокровенном месте дома приводят к дисбалансу энергии. Так от чего же стоит избавиться в спальне? Мы решили посоветоваться с экспертами и составили список вещей, которым совершенно точно не место у вашей кровати.
Сегодня многие работают удаленно, а это значит, ноутбуки и телефоны постоянно находятся под рукой. Многие предпочитают работать прямо из постели, но это довольно опасно для сохранения энергии, как считают эксперты по фэн-шуй. Все же работа часто подразумевает столкновение со стрессовыми ситуациями, и эта энергия никуда не девается, вы сохраняете ее до конца дня и «забираете» с собой в сон. Постарайтесь выделить себе зону для работы в доме, и это должно быть помещение, где вы не отдыхаете ни днем, ни тем более ночью.
Многие затягивают со стиркой, предпочитая складывать вещи на стульях, спинке кровати и других поверхностях до того момента, пока сами вещи не напомнят о себе и не начнут мешать. Специалисты по фэн-шуй уверены, что наш мозг в такой ситуации прекрасно понимает, что таким вещам не место в спальне и, в целом, воспринимает происходящее как незавершенную задачу, тем самым вам становится трудно переключиться и начать делать что-то еще, ведь перед глазами маячат вещи, которыми нудно заняться. Сон в такой ситуации идет очень плохо.
Мы уже говорили, что необходимо перенести рабочее место подальше от спальни, но что если вы работаете в офисе и гаджеты используете для релакса или развлечения? Стоит ли в этом случае отказываться от телефона в постели? Да, и даже необходимо. Не только эксперты в фэн-шуй, но и психологи говорят о том, что лишняя информация перед сном приводит к ухудшению сна, да и на интимной жизни гаджеты могут сказаться не лучшим образом. Все дело в том, что даже простой телефон обладает своей энергией, которая трудно сочетается с расслаблением. Это крайне важно учитывать, если у вас и так имеются проблемы со сном.