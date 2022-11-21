3 вещи в спальне, которые незаметно «крадут» здоровье

Срочно перенесите их в другую комнату!

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Наша спальня — место, где организм максимально расслаблен и мы набираемся сил. Именно поэтому специалисты по фэн-шуй считают, что лишние предметы в таком сокровенном месте дома приводят к дисбалансу энергии. Так от чего же стоит избавиться в спальне? Мы решили посоветоваться с экспертами и составили список вещей, которым совершенно точно не место у вашей кровати.

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Предметы, связанные с вашей работой

Сегодня многие работают удаленно, а это значит, ноутбуки и телефоны постоянно находятся под рукой. Многие предпочитают работать прямо из постели, но это довольно опасно для сохранения энергии, как считают эксперты по фэн-шуй. Все же работа часто подразумевает столкновение со стрессовыми ситуациями, и эта энергия никуда не девается, вы сохраняете ее до конца дня и «забираете» с собой в сон. Постарайтесь выделить себе зону для работы в доме, и это должно быть помещение, где вы не отдыхаете ни днем, ни тем более ночью.

Вещи, нуждающиеся в стирке

Многие затягивают со стиркой, предпочитая складывать вещи на стульях, спинке кровати и других поверхностях до того момента, пока сами вещи не напомнят о себе и не начнут мешать. Специалисты по фэн-шуй уверены, что наш мозг в такой ситуации прекрасно понимает, что таким вещам не место в спальне и, в целом, воспринимает происходящее как незавершенную задачу, тем самым вам становится трудно переключиться и начать делать что-то еще, ведь перед глазами маячат вещи, которыми нудно заняться. Сон в такой ситуации идет очень плохо.

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