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1 час назад

Эксперты рассказали, как подготовить загородный дом к зиме

runews24.ru

Эксперты Elle Decoration советуют тщательно обследовать помещение перед тем, как оставить загородный дом на зиму или на долгий период.

Эксперты рассказали, как подготовить загородный дом к зиме
Фото: runews24.rurunews24.ru

Нужно проверить кровельное покрытие, подвал, стены, всё, что может иметь дефекты. Если же они есть, то нужно заняться ремонтом – укрепить кровлю, утеплить стены и так далее.

Нужно также сделать гидроизоляцию подвала, в качестве альтернативы можно рассмотреть вариант траншейного дренажа по периметру дома.

Если в доме установлен камин или печь, проведите пробную топку, чтобы проверить дымоход. Нужно убедиться, что в нём есть тяга и не появились трещины.

Также стоит проверить газовый котёл и радиаторы. Если на полуподвальном этаже дома есть окна, то их стоит закрыть прозрачными пластиковыми щитами, чтобы в световых приямках не скапливался снег.

Нужно также промыть водосточные желоба и трубы из шланга, чтобы удалить застрявшие листья и мусор.

Также стоит проверить герметичность примыкания вентиляционных, антенных выводов и других элементов.

Дом и сад,
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