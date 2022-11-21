Эксперты рассказали, как подготовить загородный дом к зиме

Эксперты Elle Decoration советуют тщательно обследовать помещение перед тем, как оставить загородный дом на зиму или на долгий период.

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Нужно проверить кровельное покрытие, подвал, стены, всё, что может иметь дефекты. Если же они есть, то нужно заняться ремонтом – укрепить кровлю, утеплить стены и так далее.

Нужно также сделать гидроизоляцию подвала, в качестве альтернативы можно рассмотреть вариант траншейного дренажа по периметру дома.

Если в доме установлен камин или печь, проведите пробную топку, чтобы проверить дымоход. Нужно убедиться, что в нём есть тяга и не появились трещины.

Также стоит проверить газовый котёл и радиаторы. Если на полуподвальном этаже дома есть окна, то их стоит закрыть прозрачными пластиковыми щитами, чтобы в световых приямках не скапливался снег.

Нужно также промыть водосточные желоба и трубы из шланга, чтобы удалить застрявшие листья и мусор.