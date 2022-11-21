Эксперты рассказали, как подготовить загородный дом к зиме

Эксперты Elle Decoration советуют тщательно обследовать помещение перед тем, как оставить загородный дом на зиму или на долгий период.
Нужно проверить кровельное покрытие, подвал, стены, всё, что может иметь дефекты. Если же они есть, то нужно заняться ремонтом – укрепить кровлю, утеплить стены и так далее.
Нужно также сделать гидроизоляцию подвала, в качестве альтернативы можно рассмотреть вариант траншейного дренажа по периметру дома.
Если в доме установлен камин или печь, проведите пробную топку, чтобы проверить дымоход. Нужно убедиться, что в нём есть тяга и не появились трещины.
Также стоит проверить газовый котёл и радиаторы. Если на полуподвальном этаже дома есть окна, то их стоит закрыть прозрачными пластиковыми щитами, чтобы в световых приямках не скапливался снег.
Нужно также промыть водосточные желоба и трубы из шланга, чтобы удалить застрявшие листья и мусор.
Также стоит проверить герметичность примыкания вентиляционных, антенных выводов и других элементов.