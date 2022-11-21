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2 часа назад

Названы способы зрительно увеличить пространство квартиры

Lenta.ru

Использование большого количества зеркал и отказ от мелкого декора помогут визуально увеличить пространство маленькой квартиры, сообщила дизайнер интерьера, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors Вероника Антелава. Способы сделать небольшое жилье зрительно просторнее она подсказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Названы способы зрительно увеличить пространство квартиры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Прежде всего, как отметила Антелава, при отделке небольшого помещения стоит уделить внимание цветовой палитре. Она рекомендовала использовать светлые тона — от белого до любых пастельных оттенков. Однако при этом можно сделать яркий акцент на какой-то стене, выкрасив ее в отличный от других цвет или использовать прием с вертикальными полосками. Также можно сделать акцентным пол — с помощью ковра с полосами, интересной плитки или другого напольного покрытия.

Дизайнер также предложила развесить зеркала как на стенах, так и на мебельных фасадах, и даже на потолке — это известный и доступный прием для расширения пространства. В то же время в небольшой квартире лучше избегать множества мелких деталей. Стоит максимально отказаться от открытых полок, убрать за мебельные фасады дорогие сердцу статуэтки и коллекции. Идеальное решение — соблюдать минимализм.

Также Антелава посоветовала тщательно выбирать мебель в маленькую квартиру. По ее словам, это самый простой способ увеличить пространство на вид.

Помимо этого, дизайнер посоветовала не скупиться на источники освещения в доме. «Света должно быть много — естественный, искусственный, нужно сделать так, чтобы в помещении не оставалось темных углов. В комнате, где достаточно света, места будто становится больше», — подчеркнула она. Добавить естественного света в комнате помогут в том числе максимально открытые и облегченные оконные проемы. Она рекомендовала оформить окна прозрачным и легким текстилем, а для затемнения использовать ролл-шторы.

Дом и сад,
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