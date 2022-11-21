Genesis нанял европейского дизайнера

Хуанме Лопес возглавил подразделение Genesis Design Europe.

«Я наблюдал за ростом бренда Genesis в течение последних семи лет и рад возможности стать частью организации», — Хуанме Лопес, автомобильный дизайнер.

Компания Genesis объявила о том, что ее европейскими автомобилями будет заниматься дизайнер, имеющий широкий опыт работы с автомобилями группы Volskwagen. Речь идет об автомобильном дизайнере Хуанме Лопесе. В частности, дизайнер работает с автомобилями с 2000 года.

В биографии специалиста работа с машинами SEAT, а также с дизайном интерьера моделей Lamborghini. Были проекты с Audi, где Лопес отвечал за шоу-кары и работал с интерьером серийных моделей. В послужном списке дизайнера еще участие в интерьере и экстерьере Ferrari, а также в китайских марках BYD и Changan.

Теперь дизайнер возглавил европейское подразделение корейской марки Genesis, направленной на премиальный сегмент. Бренд хочет получить постоянных клиентов и известность в странах Европы. Для этого дизайн его машин должен соответствовать европейским нормам, что важно для многих азиатских компаний из-за разницы в восприятии отдельных решений дизайна.

В новую должность Хуанме Лопес вступил с 1 ноября 2022 года. Он будет работать во Франкфурте, Германия. Руководить работой нового дизайнера будет Ильхун Юн, возглавляющий дизайнерское подразделение премиального южнокорейского автомобильного бренда. В компании подчеркивают, что новый дизайнер присоединился к команде как раз в период активных перемен.