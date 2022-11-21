5 предметов в спальне, которые мешают выспаться

Уберите их и наслаждайтесь отдыхом.

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Здоровый сон помогает оставаться здоровой и красивой, можно заботиться о качестве одеяла и подушек, температуре в комнате и плотных шторах, но при этом продолжать не высыпаться. Проверьте, может, в вашей комнате находятся раздражающие акценты, мешающие отдыхать.

Механические часы

Кажется, что их тиканье совершенно не слышно, но наш мозг продолжает воспринимать посторонний звук всю ночь. На утро многих, кто спит в одной комнате с часами, мучает головная боль. Уберите этот предмет, чтобы не раздражать слух.

Яркие детали интерьера

Они могут прекрасно разбавить спокойную обстановку спальни, но на глаза действуют раздражающе, а если вы перед сном проводите в спальне пару часов, то нервная система возбуждается и мешает уснуть. Замените все аксессуары на более нейтральные, не бросающиеся в глаза.

Беспорядок

Даже если вам кажется, что хаос в квартире совсем не беспокоит, на подсознательном уровне беспорядок раздражает, повышает тревожность и, как следствие, мешает уснуть. Старайтесь, чтобы вещи в спальне лежали на своих местах, тогда глаза не будут раздражаться, а ваше настроение ухудшаться перед сном.

Множество растений

Обилие растений помогает выработке кислорода, но, если домашние джунгли забывать протирать, то на их листьях скапливается пыль: она мешает нормально дышать ночью. Кто-то просыпается от чихания, другие не могут уснуть от першения в горле. Идеальный вариант для комнаты, где вы спите, — суккуленты и каланхоэ. Они не накапливают пыль, но очищают воздух.

Старая подушка