Какие растения можно посадить в тени

Для ленивых садоводов, и тех, кто предпочитает работать или путешествовать, подойдут неприхотливые комнатные растения. "Рамблер" подобрал три варианта, которые украсят комнату и не доставят много холопот.

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Кротон

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В домашних условиях выращивают только кротон пестролистный, он отличается большими и яркими листьями осенней расцветки. Уход за кустом не сложный, однако летом важно регулярно опрыскивать листья. Он предпочитает большое количество света и прямые солнечные лучи ему не опасны. Недостатком может стать ядовитость листьев кротона, если в доме есть дети или животные.

Крассула

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Крассула – это ничто иное как «денежное дерево». Растение отлично уживается на подоконнике, может выдерживать прямые лучи солнца и даже недостаток влаги – мясистые листья сделают свое дело. Его скорее опаснее перелить, чем недолить. Кстати, денежное дерево цветет мелкими белыми цветками.

Замиокулькас

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