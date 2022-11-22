Что делать, если не успели посадить чеснок под зиму

Александр Дюма считал, что воздух, пропитанный ароматом чеснока, полезен для здоровья. Оставим это утверждение на совести великого писателя, тем более, что он имел в виду воздух Прованса… Автор незабвенных «Трех мушкетеров» вряд ли предполагал в своем высказывании ту неповторимую атмосферу, например в вагоне метро, когда в него протискивается пассажир, проглотивший накануне головку чеснока и от дыхания которого «падают» не только стоящие рядом люди, но и вайфай, раздаваемый в подземке. Однако, это лишь частности, которые могут напомнить пытливому пассажиру общественного транспорта, да и просто любому гражданину, что пришла пора сажать чеснок на своем приусадебном участке.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

По мнению исследователей, Allium sativum (именно так называется чеснок в научных кругах) начал свой путь к людям из государства шумеров - это территории нынешних Ирака и Сирии, где его начали возделывать уже 7 тысяч лет назад во времена неолита. От шумеров чеснок распространился в страны нынешнего Тянь-Шаня - Узбекистан, Китай, Киргизию, Казахстан и далее в Древний Египет, Древнюю Грецию, Римскую Империю и Индию. Примечательно, что индийцы использовали чеснок только, как лекарственное средство и по религиозным соображениям его мало употребляют в пищу даже в наши дни.

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На Руси чеснок впервые упоминается в летописях 8 века нашей эры и завезен он был из Византии, как пряность. В травниках и лекарственных книгах 17-18 веков он встречается уже довольно часто, а отец Петра Первого — царь Алексей Михайлович, даже издал указ, обязывающий подданных выращивать чеснок для лечебных целей. С тех пор в России было произведено несметное количество плодов этой овощной культуры и на сегодняшний день в Государственный реестр РФ занесено 82 сорта чеснока.

В Подмосковье культивируют чеснок двух видов: один дает, так называемую стрелку, второй растет без нее. По сезонности посадки представители данной культуры также делятся на два варианта: зимние и весенние, то есть - озимые и яровые. Сегодня мы рассмотрим особенности посадки только озимых сортов. Это, как правило, чеснок с фиолетовым и красноватым оттенком шелухи, который сажают под зиму, в последние шесть недель осени. Озимые сорта дают хорошую урожайность, они неприхотливы в уходе, но, к сожалению, плохо хранятся. Такой чеснок лучше побыстрее использовать в пищу и для консервации.

При выборе пригодного для подмосковных климатических условий сорта в первую очередь нужно обратить внимание на его устойчивость именно к холоду, поскольку зимой в регионе происходит промерзание почвы, поэтому здесь лучше подходят проверенные сорта чеснока, выведенные российскими селекционерами. Это, например, сорта «Подмосковный», «Грибовский», «Союз», «Зубренок» и другие. Они устойчивы к низким температурам, повышенной влажности, болезням и дают хороший урожай.

Когда же лучше производить посадку озимых сортов чеснока? Для этого есть несколько факторов. Главное — не торопиться. Подмосковная погода иногда бывает теплой даже в октябре и чесночные дольки в этом случае запросто могут пойти в рост. Такие ранние всходы зиму перенести не в состоянии, так как они не успеют до заморозков развить необходимую корневую систему, нужную для преодоления холодов. Народная примета гласит: береза пожелтела — пора сажать чеснок. Лучше всего это делать перед Покровами — 14 октября, конечно, предварительно ознакомившись с прогнозом погоды на месяц, чтобы не рисковать посадочным материалом. Некоторые огородники предпочитают заниматься посадками по лунному календарю. Однако, на дворе 21 век и этот метод хорош, если сам календарь не сильно расходится с прогнозами синоптиков.

Грунт для посадки озимого чеснока начинают готовить минимум за месяц. Землю удобряют компостом, но ни в коем случае не применяют свежий навоз. Последний имеет свойство нагреваться и может вызвать прорастание побегов. На один квадратный метр нормальной земли добавляют около 10 кг компоста, в кислотные почвы предварительно вносят гашеную известь или доломит. На легких грунтах используют торф, а на глинистых торф вперемешку с песком.

Важно также соблюдение некоторых условий для создания грядки с чесноком. Ее лучше устроить на достаточно сухом, солнечном месте и расположить в длину с запада на восток. Не забудьте, что после неглубокой перекопки грунта в него нужно внести и различные обеззараживающие препараты. Самыми доступными из них являются растворы медного купороса, марганцовки, бордосской смеси или борной кислоты в нужной пропорции. После дезинфекции грядку проливают водой и накрывают пленкой до посадки чеснока.

Сам процесс посадки не сложен: посадочный материал должен быть свежим, это повысит его всхожесть устойчивость к различным заболеваниям. Здесь в дело идут самые крупные и крепкие зубки, не имеющие повреждений оболочки. Для ускорения прорастания корней донышки лучше срезать, а непосредственно перед посадкой чеснок нужно продезинфицировать, погрузив на 30 минут в специальный раствор на основе или медного купороса, или соли, или зольного щелока. Обсушенный после замачивания материал кладут в лунки, со слоями песка, золы и засыпают землей. Глубина ямок варьируется в зависимости от погодных условий и может составлять от 6 до 15 см, но если морозы обещают быть крепкими, то грядку лучше укрыть мульчей или соломой.

Однако, если по каким-то причинам вы не успели посеять озимый чеснок в срок, расстраиваться не надо. Чеснок можно посадить и в мерзлый грунт, если заморозки стоят менее 15 дней. Для этого необходимо при помощи лома или кирки сделать лунки, рассчитав их глубину, как три высоты зубочка чеснока, на расстоянии 15 см друг от друга, с шириной лунки не более 5 см, далее - пролить почву горячей водой, поместить посадочный материал, засыпать торфом, почвенной смесью и укрыть соломой. В старину такой вид посева называли посевом «по черепку».