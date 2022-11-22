4 корейские хризантемы, от которых глаз не отвести

Ну правда, чудо? По совету хозяйки хризантем я посадила корневища в небольшие горшки, прикопала их в теплице, сверху присыпала сухим перегноем и укрыла в два слоя старым нетканым укрывным материалом. Но зима у нас на даче бывает суровее, чем в городе. Поэтому, для собственного спокойствия, я взяла от каждого сорта небольшие корешки, посадила в горшочки и привезла домой. И поставила в череночник черенки — совсем для спокойствия. Перестраховалась по всем фронтам!