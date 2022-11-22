4 корейские хризантемы, от которых глаз не отвести

Осенью я купила четыре корейские хризантемы, одна из них шаровидная.
Для понимания: корейская — это сортотип, шаровидная — всего лишь тип роста, форма куста. Сорт называется "Деко". Красота!!!
Честно говоря, я обмерла, когда увидела сад хозяйки хризантем! Кусты огромные, пышные, все в цвету! Она их подкармливает калием. Покажу своих приобретенных кореек.
"Перлинка"
"Шапка Мономаха"
"Яблоневая"
Ну правда, чудо? По совету хозяйки хризантем я посадила корневища в небольшие горшки, прикопала их в теплице, сверху присыпала сухим перегноем и укрыла в два слоя старым нетканым укрывным материалом. Но зима у нас на даче бывает суровее, чем в городе. Поэтому, для собственного спокойствия, я взяла от каждого сорта небольшие корешки, посадила в горшочки и привезла домой. И поставила в череночник черенки — совсем для спокойствия. Перестраховалась по всем фронтам!
Надеюсь, что в следующем году смогу полюбоваться новыми хризантемами в своём саду. И вам покажу!