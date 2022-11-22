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34 минуты назад

Простые способы преобразить ванную без ремонта

Lenta.ru

Обновить интерьер в ванной комнате без ремонта можно с помощью корзин, свечей и емкостей для средств гигиены, рассказала блогерша Меган, которая ведет страницу в социальной сети TikTok под псевдонимом @housetohomey. На ролик, в котором тиктокерша подсказала простые способы преобразить ванную, обратило внимание издание The Sun.

Простые способы преобразить ванную без ремонта
Фото: unsplashunsplash

По словам Меган, такие способы подойдут людям, арендодатели которых возражают против ремонта. Она предложила расставить на открытых полках в ванной комнате ароматические деревянные палочки в вазах, отдав предпочтение легким, свежим ароматам.

Кроме того, девушка посоветовала зажечь в ванной комнате свечи — в ролике она расположила их в круглых стеклянных прозрачных вазах и также расставила на полках.

Личные и банные полотенца Меган порекомендовала свернуть в трубочки и разложить по корзинам — малым и большим.

Жидкость для полоскания рта тиктокерша перелила в стеклянную бутылку, а шампунь и кондиционер — в одинаковые черные емкости, для которых распечатала этикетки.

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