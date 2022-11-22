Что делать зимой на дачном участке: советы эксперта

С наступлением зимы, когда урожай давно собран, а растения больше не нуждаются в уходе, садоводы могут посвятить время делам, на которые весной и летом не хватало времени. Зима в последние годы отличается своей нестабильностью, и на смену неожиданной оттепели приходят суровые морозы или наоборот, поэтому опытные садоводы всегда готовы уделить время, чтобы провести зимние работы в саду и помочь своим зеленым насаждениям пережить суровые морозы.

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Начало зимы – удачное время для борьбы с медведками, которые больше всего любят зимовать в теплом навозе. Необходимо осенью устроить на дачном участке ловушки в виде небольших, но достаточно глубоких ям, заполненных навозом, а затем, дождавшись устойчивого мороза, разбросать навоз тонким слоем по участку вместе с собравшимися там насекомыми, чтобы те вымерзли. Или же в сентябре на листы фанеры или доски накладывают в разных местах навоз, который зимой потом разбрасывают.

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С момента выпадения первого снега необходимо начать регулярно проводить на участке работы по снегозадержанию, устанавливая в нужных местах ограды из подручных материалов. Недостаток снега плохо сказывается на «зимовке» растений. Поэтому снег необходимо подгребать с дорожек к кустарникам и деревьям холмиком, укрывая не только основание, но и развилки скелетных ветвей кроны, а также уплотнить снег у основания штамбов деревьев, чтобы мыши не смогли добраться до коры. Осматривая деревья, особое внимание следует уделить молодым побегам, которые под тяжестью снега могут попросту сломаться. Всю листву, оставшуюся с осени, необходимо убрать, а снег аккуратно сбить с веток. Обнаружив сломанную ветку, поврежденное место необходимо сразу же замазать садовым варом.

В этот период среди голых ветвей деревьев удобно выявлять зимние гнезда шелкопряда и боярышницы. Кладки яиц непарного шелкопряда проще вырезать секатором прямо с веточками. С веток плодовых деревьев следует снять мумифицированные плоды, выступающие источниками болезней.

Не стоит забывать и о маленьких помощниках, уничтожающих вредителей на участке – пернатых друзьях. Зима для них является настоящим испытанием, поэтому необходимо вывешивать кормушки и регулярно подкармливать птиц.

Если у вас есть подвал, регулярно проводите его ревизию – как там хранятся овощи и картофель? Перебирайте их, проверяйте, как сохраняются заготовки. Контролируйте температуру и влажность в подвале: в оттепель обязательно открывайте вентиляционные решетки, а в морозы закрывайте и дополнительно утепляйте. Выкопанные осенью корневища и луковицы теплолюбивых культур также необходимо периодически просматривать и проветривать. В феврале начинайте готовить семена овощных культур и цветов к посадке: отсортируйте, прогрейте, замочите перед посевом, если это необходимо. В конце последнего месяца зимы самое время начинать сеять их на рассаду. Накапливайте разнообразные «удобрения»: черствый хлеб, яичную скорлупу, картофельные очистки, просроченные крупы, чтобы потом их применить в своем саду.

Зимой бывает проще найти время, чтобы заняться проверкой состояния садовых скамеек, столов, подправить при необходимости забор, клумбу или рокарий. Полезное дело – починка вышедшего из строя садового инвентаря, чтобы к весенним работам быть во всеоружии. Также стоит обратить внимание на водосточные канавы и желоба, возможно, они нуждаются в прочистке.

Приобретите также удобрения для садовых растений, так как весной цены на них могут сильно возрасти.