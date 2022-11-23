Как прокачать свою кухню и сделать ее более функциональной

Удобная и правильно организованная кухня — залог уюта и семейного счастья. Причём сделать её такой можно при любых габаритах, главное — подобрать всю бытовую технику и мебель в соответствии с её размерами,

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Специалист Hoff по дизайну интерьеров Юлия Голуб также посоветовала не игнорировать вопросы внешнего вида и класса энергопотребления, который должен быть не ниже «А+».

Видео дня

Особое внимание стоит уделить вытяжке — она важна и вам, и всему дому, указала специалист.

«Вытяжка улавливает испарения, микрочастицы жира и запахи, которые в противном случае оседают на мебели и впитываются в текстиль. Включённая во время готовки вытяжка помогает облегчить уборку, предотвратить преждевременный износ мебели и сохранить здоровый микроклимат в квартире», — рассказала эксперт.

По её мнению, особенно актуален правильный выбор вытяжки для газовых плит — мы же все знаем, что продукты горения очень вредны для здоровья.

При выборе нужно учитывать мощность, которая зависит от площади кухни и рассчитывается по специальной формуле. Важен и уровень шума, если кухня соединена с гостиной. Если вы готовите мало, стоит ограничиться варочной поверхностью с двумя-тремя конфорками, сэкономив место на рабочей поверхности.

Важно учитывать и кулинарные предпочтения. Например, если вы любите готовить в казане плов или варить кофе в турке, то не будет лишним иметь пару конфорок разного диаметра.

А духовой шкаф? Тоже крайне важная вещь на современной кухне. Причём он пригодится не только для запекания — в зависимости от набора функций он может стать пароваркой, грилем, СВЧ-печью, инструментом для разморозки продуктов, стерилизации ёмкостей, режима брожения для поднятия дрожжевого теста, а также приготовления домашних йогуртов.

Напомнила эксперт и о том, что посудомойки — это не роскошь, а необходимость.

«Их главное преимущество — значительная экономия воды и вашего времени. Для маленькой кухни можно рассмотреть компактные варианты, например небольшие настольные модели или встраиваемые уменьшенной высоты», — добавила Голуб.

Главным же предметом на любой кухне будет холодильник. При его выборе лучше заранее трезво оценивать свои личные потребительские привычки. Например, в квартире для одного или пары стоит рассмотреть мини-вариант под столешницу. А в большой семье нужны уже широкие холодильники и отдельно устанавливаемые морозильные камеры.